Chaumet品牌大使宋慧喬、車銀優日前飛往水都威尼斯,參加品牌年度頂級珠寶展發表鑑賞會,預計即將重演去年「豪門姐弟」同框畫面,相當令粉絲期待。

宋慧喬一身輕便襯衫搭配牛仔褲,手拎代言品牌FENDI最新夏季系列包款,展現休閒度假感,配戴Chaumet玫瑰金 Bee My Love 系列項鍊、大型耳環,並於指間單戴及疊戴多款戒指,流露輕鬆愉悅的自然迷人風采。