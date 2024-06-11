歐式麵包 Bellopane 貝洛邦全新上市 推出四款新品

麵包控注意！包裝麵包界的下一個亮點-Bellopane貝洛邦誕生了，首波推出四款精緻美味的歐式麵包，包括法式經典可頌、荷蘭起司德腸、金黃穀物核果、石臼裸麥青提子，即日起7-ELEVEN正式開售，無論何時何地，都能品嚐到歐式麵包的極致美味。

如果你也嚮往歐式的美好生活，那享用歐式麵包是讓氛圍感大大提升的絕佳捷徑。無論是簡單的輕飲食，還是追求儀式感的用餐體驗，都少不了它的存在。為了在方便與儀式感中取得平衡，包裝麵包界的下一個亮點-Bellopane貝洛邦誕生了，主打以酸種與老麵發酵，搭配特有工法，把歐洲精緻的美好日常帶到消費者面前。

Bellopane貝洛邦從名字就充滿濃厚歐式風情，取自義⼤利⽂Bello(美好的) 與Pane(麵包)，即使在忙碌工作中，依然能夠快速又便利的享受到歐式氛圍的美好。貝洛邦體驗歐式麵包的風味，堅持實在的用料，成分純粹，選用進口原料，採義大利杜蘭小麥酸麵種，混合低溫長時間發酵的老麵種，誘發出微酸的口感與小麥的香氣，也讓整體麵包質地更為細緻與柔軟。

貝洛邦首波主打的四款麵包，選材自世界各地的精煉食材，每一口都能感受豐富的層次，初嚐軟Q的口感令人難忘，細細咀嚼後更散發出淡淡小麥的香氣，令人回味無窮。一口咬下，就仿佛置身歐洲的悠閒生活中，無論是早餐還是宵夜，都是絕佳的選擇。