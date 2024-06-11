花蓮遊補助金「雙倍折價」！瑞穗天合一泊三食9千有找

瑞穗天合國際觀光酒店搶攻交通部觀光署旅遊補助商機，即日起推出「快樂加倍」住房優惠，雙人入住城堡精緻客房一泊二食官網10,000元起+10%，觀光署補助平日入住每人每晚1,000元、假日入住每人每晚500元，瑞穗天合再使出新台幣放大術，補助金額雙倍折價，再加碼房型升等家庭房，雙人入住含早餐、晚餐補貼折價後8,900元起。

觀光署獎勵花蓮旅遊補助至2024年9月30日，旅客於平日周一至周四入住、每晚可折抵1,000元，假日周五至周日及國定假日入住每晚可折500元，瑞穗天合國際觀光酒店搭上補助列車推出加碼六重好禮，第一重每房每晚依觀光署補助金額雙倍折價，雙人入住一泊二食補貼折價後8,900元起。第二重升等莊園溫馨家庭房或莊園豪華家庭房，享受歐風寬敞室內空間。第三重加贈輕食券升級一泊三食，讓旅客享受慢遊的旅程。

快樂加倍的第四重優惠，每房加贈天成文旅商品抵用金200元，可將旅行途中的回憶紀念品帶回家。第五重加倍贈送市集金幣，可使用於館內的瑞穗市集和歐風市集，兌換在地農特產品或原民風格手作藝品。第六重享悅華莊SPA課程5折優惠，30分鐘課程原價2,000元+10%，預訂快樂加倍專案之旅客可享優惠價1,200元起。

住房優惠包含早餐、晚餐，並可享無限暢玩各式休閒設施，夏日不可錯過的水上設施包括佔地2,300坪的金色水樂園，提供了室內旋轉滑水道、按摩水療區、飄飄河、精油泡湯池等，闔家水陸遊樂一次滿足。

針對喜愛泡湯的消費者，瑞穗天合國際觀光酒店全館客房內提供瑞穗特有溫泉「黃金湯」，泉質近似於日本有馬溫泉，金色水樂園戶外水區也有露天風呂湯池，在瑞穗的環山之間與大自然共浴，或是前往休閒會館3樓的三溫暖裸湯區，沉浸在反璞歸真的禪意之中。

酒店也依季節推出不同的闖關活動，像是集章、射箭、投籃、打棒球、快問快答，甚至是拍照打卡、積木挑戰等，只要闖關成功就可獲得天成文旅系列精美小禮，為旅行增添豐富回憶。

專案預訂可至官網訂房或電話訂房，天成飯店集團聯合訂房中心：02-8978-6688。