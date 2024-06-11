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路易莎限時4日寄杯優惠！西西里咖啡、肉丸磚壓新上市
路易莎自2006年創立，至今邁入第18年。為此，路易莎舉辦慶生會，6/11至6/14限時推出優惠寄杯活動，凡至路易莎咖啡實體門市消費，全飲品(含手沖，不含超越精品) 同品項同規格，一次購買寄5杯(為一組)，即享85折優惠，不限購買組數。
此外，6/17也將重磅推出獨特風味「西西里咖啡」 (定價60元)，能夠同時品嘗檸檬與咖啡結合後突出的酸甜，以及地中海的醇厚風味。
餐點部分則推出新品「義式植物肉丸風味吐司磚壓 」(定價65元)與「植物肉丸麥香三明治」 (定價65元)。採用純植物成分的肉丸，低飽和脂肪和零膽固醇，扎實Q彈且鮮嫩多汁，搭配磚壓土司，提供注重營養均衡和飲食養生的民眾、另一種健康新選擇。
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