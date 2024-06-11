國泰航空攜8家旅遊業者 暑假香港限量機票買一送一

暑假旅遊旺季將至，各國祭出優惠吸客，國泰航空與8家旅遊業者合作推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，兩人成行，機票由香港國際機場贊助買一送一，即日起至6月30日開放購票，套裝產品可選擇由台北或高雄出發，旅遊期間為6月11日至10月15日。

國泰航空表示，「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品可選擇由台北或高雄出發，合作旅遊業者推出機加酒自由行優惠，精選飯店鄰近港島、九龍等熱門景點，也可選擇入住海洋公園旁或2024年全新開幕酒店，無論家庭組成為兩人、三人、四人都可隨時出發。

國泰航空指出，此次套裝優惠行程由國泰航空與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊等8家旅遊業者合作推出，搭配香港機票買一送一優惠，由香港國際機場贊助送出。機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，配合的8家合作業者更包裝出小孩不佔床免費的專案內容。