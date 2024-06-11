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百齡罈40年大師之路第2篇章 全球限量108瓶、全台僅9瓶

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「百齡罈40年大師之路系列第二篇章——The Waiting」是市場上罕見的高年份絕美之作。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百齡罈40年大師之路系列第二篇章——The Waiting」是市場上罕見的高年份絕美之作。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歐洲銷售第一的頂級蘇格蘭威士忌百齡罈的頂尖製酒工藝之作「百齡罈40年Masterclass Collection大師之路系列」，將品牌史上僅有的五位首席調酒師、師徒間世代傳承的調酒工藝，具象化成珍稀的Masterclass大師之路系列，並連續5年、從2023至2027年限量推出五大時光篇章，每一篇章展現近半世紀的稀世經典。今年全新推出的「百齡罈40年大師之路系列」五大篇章之第二章「The Waiting 等待」，是酒精濃度45.3 %的原酒，全球限量108瓶、全台僅有9瓶，每款瓶身烙印獨一無二的限量編號，在台販售的限量編號為「8/9/66/68/77/88/106/107/108」，單瓶建議售價新台幣38萬元。

「百齡罈40年大師之路系列第二篇章——The Waiting」攜手當代藝術家英國倫敦摺紙女王Kyla McCallum，瓶瓶皆為耗時純手工盒身摺紙作品，呈現於40年大師之路系列第二篇章，讓製酒大師與藝術大師的時間心血注入在這款限量高年份威士忌之中；後續的三大篇章系列，亦預計會與不同知名的當代藝術家合作，增添大師之路系列代代傳承的獨特收藏價值。而2027年推出的第五篇章，將適逢百齡罈創立200週年紀念，象徵品牌在蘇格蘭威士忌產業的重要里程碑之一，代代極具珍稀收藏價值。

「百齡罈40年大師之路系列第二篇章——The Waiting」由現任首席調酒師Sandy Hyslop，在蘇格蘭威士忌產業服務40週年以上的精湛製酒工藝，選用第三代首席調酒師代代傳承的珍藏酒液及最高品質的美國橡木桶，延續大師之路系列極具意義且珍稀的40年高年份原酒，精湛表達百齡罈百年品牌歷經時光淬煉後的美好風味。

大師之路系列的第二篇章，強調高年份威士忌中的核心——漫長而耐心的等待，其精緻與複雜度是市場上罕見的絕美之作。酒液是嚴選四十年以上的珍稀威士忌而成；富含美國橡木桶的香草甜味及蜂蜜香氣，每一滴都顯得矜貴，同時感受到濃郁飽滿的口度在舌尖上綻放。

首席調酒師在漫長的等待中體會到，大自然與優質的橡木桶在酒液熟成的過程中扮演相當重要的一部分。然而，對於百齡罈的首席調酒師Sandy Hyslop來說，四十年的耐心反映他對威士忌的熱忱。大師之路系列的揭幕象徵Sandy作為他深耕威士忌產業四十週年的慶祝活動，也是他擔任首席調酒師的重要里程碑及跨世代的作品。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百齡罈40年大師之路系列第二篇章——The Waiting」全球限量108瓶、全台僅有9瓶。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「百齡罈40年大師之路系列第二篇章——The Waiting」全球限量108瓶、全台僅有9瓶。圖／保樂力加提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 調酒

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