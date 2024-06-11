書店中的書店 香港設計書店openground來台重起爐灶

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
openground 隱身香港深水埗兩層樓的老舊唐樓之中，是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間。圖／openground提供
openground 隱身香港深水埗兩層樓的老舊唐樓之中，是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間。圖／openground提供

原址設於於香港深水埗大南街的設計書店openground，去年因為營運成本飛漲關門，書店設計總監毛灼然決定在台北南京東路巷弄內的重本書店重現openground，此一「書店中的書店」上周揭幕。近年因為政治等因素，香港不少書店、出版社、劇團來台灣重啟爐灶，而openground則是第一個來台的設計類型書店。

深水埗是香港的老城區，街道風景以洋溢王家衛電影「花樣年華」懷舊風格的唐樓(公寓)為特色，openground 便隱身深水埗兩層樓的老舊唐樓之中。毛灼然表示，openground是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間，他在店內以「mobilebooks」流動書架概念，不定期展示設計選書；也曾舉辦「為文化設計：台港文化設計展」。

然而深水埗也因文青小店的湧入，租金不斷飛漲。openground不敵營運成本高漲，去年拉下鐵門「Temporarily Closed（暫時關閉）」。毛灼然表示， openground 此次在台灣的重本書店重起爐灶，便以「Temporarily Open 暫時開放」為名展售設計選書，隱喻「openground 的設計理念在重本書店暫時重新開放的」，期待香港和台灣的設計在此交流。

重本書店是台灣少數專注於平面設計的書店，創辦人葉忠宜和毛灼然一樣是平面設計師。葉忠宜表示，香港的 openground和東京的 book and sons，都是台灣設計師的夢幻朝聖地。他聽到 openground熄燈的消息，便許願將 openground「暫時搬回重本書店」。毛灼然表示，香港設計比台灣更早發展、也更國際化，希望能夠為台灣帶來新的觀點。

近年不少香港文化人和文化單位來台「落地生根」，如西門町的飛地書店、中山區的銅鑼灣書店，每次演出都有華語和奧語兩種版本的隔離島劇團，以及希望學、2046出版社等，為台灣帶來新的文化風景。

毛灼然觀察，台港兩地的街道文化有許多相似之處。如在港人心中，西門町就是香港的旺角、大稻埕則是老派帶著富貴氣的上環，而近年崛起飽受文青喜愛的赤峰街，則跟openground之前所在的深水埗大南街相似，老街中崛起許多設計小店，適合漫步閒逛。

原址設於於香港深水埗大南街的設計書店openground，去年因為營運成本飛漲關門，書店設計總監毛灼然決定在台北南京東路巷弄內的重本書店重現openground，打造「書店中的書店」。記者陳宛茜／攝影
原址設於於香港深水埗大南街的設計書店openground，去年因為營運成本飛漲關門，書店設計總監毛灼然決定在台北南京東路巷弄內的重本書店重現openground，打造「書店中的書店」。記者陳宛茜／攝影
openground 隱身香港深水埗兩層樓的老舊唐樓之中，是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間。圖／openground提供
openground 隱身香港深水埗兩層樓的老舊唐樓之中，是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間。圖／openground提供
openground 隱身香港深水埗兩層樓的老舊唐樓之中，是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間。圖／openground提供
openground 隱身香港深水埗兩層樓的老舊唐樓之中，是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間。圖／openground提供

西門町 設計師 香港

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