走跳世界／前進日本世遺高野山 比叡山 佛教聖地巡禮

旅遊的過程中，不只是與世界的連結，更能仔細聆聽內心的聲音。隨著11月的紅楓飛舞，有行旅將帶領旅人全覽日本高野山、比叡山，在兩大佛教聖地進入一場人生的行旅，帶來心靈的沉澱。

高野山兩大聖域 壇上伽藍 奧之院

日本和歌山縣的高野山寺院群，位於標高1,000公尺級的山峰盆地，是弘法大師於西元816年開創的真言宗聖地，並且於2004年被聯合國教科文組織列為世界遺產之一。

高野山起始點的「壇上伽藍」，據說是弘法大師空海在開闢高野山時最先著手建造的區域，高約50公尺的赤紅色「根本大塔」讓人印象深刻。至於與「壇上伽藍」並稱高野山兩大聖地的「奧之院」，乃是弘法大師入定的聖地，也是高野山的信仰中心。

由弘法大師命名的「金剛峯寺」並非指單一座建築，而是整座高野山皆為金剛峰寺的範圍，被稱為「一山境內地」，即「整座高野山就是寺院」之意。旅人在此，不僅可以感受歷史與人文歷史，並會搭乘一位難求的天空列車，感受沿途花香、蟲鳴鳥叫相伴的絕美景色。

比叡山被稱為「日本佛教的母山」。圖／摘自比叡山官網

比叡山 日本佛教的母山

比叡山被稱為「日本佛教的母山」，許多祖師及高僧都曾在此修行，不僅是日本國寶人才育成的修行道場，也是佛教界人才輩出的綜合大學。行程造訪的「延曆寺」為包括山上至東麓的東塔、西塔、橫川等地區、約150座堂塔的總稱，可以感受深厚且特殊的宗教意義。另外還將前往二大官寺之一的東寺和高台寺，並於高台寺體驗夜間點燈，沉浸幽靜的氣氛。

宿坊、精進料理體驗

精進料理有所謂五法、五色、五味和五觀的精髓。圖／摘自觀心寺庫裏官網

除此之外，旅程中還會安排「宿坊」體驗。所謂宿坊是指佛寺神社提供住宿的服務，擁有1,200多年歷史的高野山，宿坊歷史悠久，而且不同一般寺廟投宿，在古代僅招待幕府貴族。旅人將可入住在鎌倉時代初期，由行勝上人創立的「蓮華定院」，環境清幽潔淨，能欣賞寺廟庭院的山水景致、體驗坐禪冥想，再以晨課開啟新的一天。

在日本，「精進料理」是遵循佛教戒律的日本傳統料理，以山蔬、豆類等植物性食材為主，秉持一旬一味的精神，不使用魚、肉等動物性食材，以及蔥、辣韮、韭菜、大蒜、洋蔥等氣味濃烈的食物。其複雜的技術及對於食材的使用概念，深刻影響日本的飲食文化，著名的「懷石料理」即是自精進料理衍生而來。精進料理有所謂五法、五色、五味和五觀的精髓，在行程中，旅人將品嘗到日式精進料理之最，包括金剛峯寺御用「花菱」、米其林一星「阿代本店」、「天龍寺篩月」、「觀心寺庫裏」以及禪意懷石普茶料理「閑臥庵」，親身感受精進料理的精髓。

如果你想去

《世界遺產高野山比叡山 佛教聖地巡禮》（全程精進料理）5天4夜，11月6日～11月10日，另有葷食行程，11月15日～11月19日。全行程都有一對一說明會。報名請洽 (02)8643-3926、8643-3959、8643-3517、8643-3543、8643-3905，或瀏覽有行旅官網