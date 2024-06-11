香港設計書店 台北重生

原址設於於香港深水埗大南街的設計書店openground，去年因為營運成本飛漲而關門，書店設計總監毛灼然決定在台北南京東路巷弄內的重本書店重現openground，成為「書店中的書店」，也成為香港書店、出版社近年因政治因素等，來台重啟爐灶的案例之一，更是第一個來台的設計類型書店。

深水埗是香港的老城區，街道風景以洋溢王家衛電影「花樣年華」懷舊風格的唐樓（公寓）為特色，openground便隱身深水埗兩層樓的老舊唐樓之中。毛灼然表示，openground是一間以連結設計、咖啡、生活、書本與藝文展覽為理念的複合式空間，他在店內以「mobilebooks」流動書架概念，不定期展示設計選書。

然而深水埗因文青小店湧入，租金不斷飛漲，openground不敵營運成本高漲，去年拉下鐵門「Temporarily Closed（暫時關閉）」。

毛灼然表示，openground在台灣的重本書店重起爐灶、上周揭幕，就是以「Temporarily Open暫時開放」為名展售設計選書，隱喻「openground的設計理念，在重本書店暫時重新開放的」。

由於重本書店是台灣少數專注於平面設計的書店，創辦人葉忠宜表示，香港的openground和東京的book and sons，都是台灣設計師的夢幻朝聖地。他聽到openground熄燈的消息，便許願將openground「暫時搬回重本書店」。

近年不少香港文化人和文化單位來台「落地生根」，如西門町的飛地書店、北市中山區的銅鑼灣書店，及每次演出都有華語和奧語兩種版本的隔離島劇團，及希望學、2046出版社等，為台灣帶來新的文化風景。

毛灼然觀察，台港兩地的街道文化有許多相似之處。如在港人心中，西門町就是香港的旺角、大稻埕則是老派帶著富貴氣的上環，而近年崛起飽受文青喜愛的赤峰街，則跟openground之前所在的深水埗大南街相似，適合漫步閒逛。