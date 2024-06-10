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adidas Originals夏季潮鞋升級回歸 帶來清涼舒適、無束縛穿著體驗感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
提到夏日定番潮鞋，就不能忘了adidas Originals的adiFOM系列，這一季以升級版回歸。圖／adidas Originals提供
提到夏日定番潮鞋，就不能忘了adidas Originals的adiFOM系列，這一季以升級版回歸。圖／adidas Originals提供

提到夏日必備的潮鞋，adidas Originals的adiFOM系列絕對是不能錯過的。今年，adiFOM系列以升級版回歸，融合輕盈舒適與時尚設計，一上腳即成為街頭焦點。

adidas Originals這次推出的環保再生adiFOM系列，包括adiFOM SUPERSTAR MULE、adiFOM IIInfinity和ADILETTE 22 XLG W三款新鞋。adiFOM SUPERSTAR MULE以經典的SUPERSTAR為基礎，保留招牌的貝殼頭和圓潤鞋身，打造出全新的MULE鞋型。而adiFOM IIInfinity則致敬籃球鞋款Crazy IIInfinity，鞋身鏤空三條線設計，不僅造型獨特，還具備優秀透氣功能，非常適合日常街頭穿搭。最後ADILETTE 22 XLG W則延續了ADILETTE 22的話題性，特別針對女性設計，繽紛配色與厚底設計不僅輕量舒適，還能巧妙拉長視覺比例。

PUMA Pulsar Wedge Cloud鞋，4,280元。圖／PUMA提供
PUMA Pulsar Wedge Cloud鞋，4,280元。圖／PUMA提供

而說到修飾腿型、符合夏日氛圍的鞋款，PUMA Pulsar Wedge小白鞋是不容忽視的選擇。這款鞋擁有堆疊加高的波浪鞋跟，設計獨具一格。這一季，PUMA以夏日假期聚會派對為設計概念，推出全新Pulsar Wedge Cloud鞋款，有著利用手繪的冰川藍PUMA字樣裝飾白色鞋身，搭配可愛的笑臉雲朵和熱氣球塗鴉，充滿夏日氣息。輕量超厚實的大底設計，不僅修飾腿部線條，還讓每一步都充滿舒適感，讓Pulsar Wedge Cloud鞋成為夏日外出活動的必備單品。

adidas Originals adiFOM系列IIInfinity鞋，2,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adiFOM系列IIInfinity鞋，2,090元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adiFOM系列ADILETTE 22 XLG W鞋，2,490元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adiFOM系列ADILETTE 22 XLG W鞋，2,490元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals adiFOM系列SUPERSTAR MULE鞋，2,090元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals adiFOM系列SUPERSTAR MULE鞋，2,090元。圖／adidas Originals提供

PUMA adidas

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