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adidas Originals夏季潮鞋升級回歸 帶來清涼舒適、無束縛穿著體驗感
提到夏日必備的潮鞋，adidas Originals的adiFOM系列絕對是不能錯過的。今年，adiFOM系列以升級版回歸，融合輕盈舒適與時尚設計，一上腳即成為街頭焦點。
adidas Originals這次推出的環保再生adiFOM系列，包括adiFOM SUPERSTAR MULE、adiFOM IIInfinity和ADILETTE 22 XLG W三款新鞋。adiFOM SUPERSTAR MULE以經典的SUPERSTAR為基礎，保留招牌的貝殼頭和圓潤鞋身，打造出全新的MULE鞋型。而adiFOM IIInfinity則致敬籃球鞋款Crazy IIInfinity，鞋身鏤空三條線設計，不僅造型獨特，還具備優秀透氣功能，非常適合日常街頭穿搭。最後ADILETTE 22 XLG W則延續了ADILETTE 22的話題性，特別針對女性設計，繽紛配色與厚底設計不僅輕量舒適，還能巧妙拉長視覺比例。
而說到修飾腿型、符合夏日氛圍的鞋款，PUMA Pulsar Wedge小白鞋是不容忽視的選擇。這款鞋擁有堆疊加高的波浪鞋跟，設計獨具一格。這一季，PUMA以夏日假期聚會派對為設計概念，推出全新Pulsar Wedge Cloud鞋款，有著利用手繪的冰川藍PUMA字樣裝飾白色鞋身，搭配可愛的笑臉雲朵和熱氣球塗鴉，充滿夏日氣息。輕量超厚實的大底設計，不僅修飾腿部線條，還讓每一步都充滿舒適感，讓Pulsar Wedge Cloud鞋成為夏日外出活動的必備單品。
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