UNIQLO啟動AIRism夏日應援 10,000件科技空氣衣免費送！

這是真的！UNIQLO迎來40周年慶，正值盛夏，除了推出限定優惠，還舉辦「AIRism夏日應援」活動，免費贈送熱銷的AIRism科技空氣衣，限量10,000件，送完為止。

具備八大功能與親膚材質的AIRism系列服飾是許多人的夏季穿搭救星，也是UNIQLO的長年熱銷單品。AIRism系列包含進化版的T恤、親膚實用的男女童裝內搭以及超無痕內褲等，廣受消費者喜愛。為了讓更多人能體驗這些產品，UNIQLO自即日起至6月20日推出AIRism夏日應援活動。期間內，下載品牌官方APP並加入會員（無論新舊會員），皆可在APP的「免費商品體驗」專區找到活動頁面，點選申請體驗。UNIQLO將於夏至當日（6月21日），抽出10,000名會員，贈送AIRism體驗商品。

AIRism全系列商品齊全，適合全家大小、各年齡層。圖／UNIQLO提供

AIRism全系列商品齊全，適合全家大小、各年齡層。UNIQLO提供內著、外衣、褲裝及外套等眾多選擇，讓消費者可以依需求搭配，打造從裡到外、從頭到腳都舒適有型的穿搭。這系列兼具智慧科技與設計美學，讓外出穿搭不因機能性而打折扣，像是深受歡迎的女裝AIRism BRATOP罩杯式上衣、持續熱銷的隱賣好物超無痕內褲，以及全球最暢銷的AIRism棉質寬版圓領T恤，都是炎炎夏日的必備單品。同時AIRism材質具備速乾透氣、抗菌防臭特性，在潮濕天氣也不容易悶臭，讓消費者在梅雨季節也能舒適應對。