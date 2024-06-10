快訊

日本商場驚傳砍人案 84歲婦人遭刺頸不治身亡

陸男遭對岸「限制出境」竟開快艇來台 上岸後找路人報警抓自己

端午兩樣情／伯朗大道、金城武樹連假不見人潮 業者哀嘆：生意好慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

加1元多1堡！漢堡王8款組合方案 再抽「免費吃1年」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

因應盛夏到來，「漢堡王」自6月11日起，限時8款「加1元多1堡」方案，只要加價1元，就可額外再享指定漢堡。另外配合618到來，6月12日至6月18日期間，官網也推出抽獎活動，有機會抽中「1年份免費華堡餐」，中獎率100%。

6月11日至6月24日期間，吃得到真實蝦肉、搭配法式檸檬芥末籽醬的「Q彈海老堡」，加價1元，就可升級「海陸雙堡」，額外任選「經典脆洋蔥牛肉堡」或「經典脆雞堡」，每套120元。另外「西部小華堡＋小華堡」的經典組合，每套110元。還有「洋蔥圈脆雞堡＋經典脆雞堡」，讓不吃牛的民眾也能享受優惠，每套90元，共計8種組合方案。

除此之外，漢堡王現也推出「堡到成功」的優惠券方案，提供多款餐點買1送1、優惠套餐等不同方案。6月12日至6月18日期間，官網推出抽獎活動，每日可抽獎一次，有機會獲得「1年份免費華堡餐」，或是洋蔥圈、安格斯牛肉堡等不同品項。

漢堡王限時推出「加1元多1堡」方案。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出「加1元多1堡」方案。圖／漢堡王提供

套餐 洋蔥 漢堡王

延伸閱讀

中橫復建採河谷高架方式？ 台中市前都發局長：國六有經驗

分析：以色列戰時內閣成員甘茨請辭 削弱他在以哈戰影響力但有1利多

回響／台灣垃圾百岳 彭啟明盼中央地方合作：除爭取AI大廠也要做好1事

張學友公開退票補償方案！宣布明年返場：持原票直接看

相關新聞

拚發票無紙化 財政部祭獎品總價值逾200萬辦網路活動

財政部台北國稅局表示，為落實發票從開立至領獎全程無紙化，特別舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，活動期間自113年6...

UNIQLO啟動AIRism夏日應援 10,000件科技空氣衣免費送！

這是真的！UNIQLO迎來40周年慶，正值盛夏，除了推出限定優惠，還舉辦「AIRism夏日應援」活動，免費贈送熱銷的AIRism科技空氣衣，限量10,000件，送完為止。

加1元多1堡！漢堡王8款組合方案 再抽「免費吃1年」

因應盛夏到來，「漢堡王」自6月11日起，限時8款「加1元多1堡」方案，只要加價1元，就可額外再享指定漢堡。另外配合618...

第9屆便當節展期最後1天！營收破1千萬 熱銷商品轉常態

第9屆鐵路便當節，也是台鐵公司化後首屆便當節，於6月7日至10日在台北車站1樓多功能展演廳登場，今天是展期最後1天，又適...

李棟旭短髮造型演繹帥氣旅人 Samsonite新頂級行李箱成焦點！

出行的方式有很多種，無論是與友同行還是獨自探險，行李裝備都是旅途上不可或缺的必需品。Samsonite本季推出的Black Label黑標系列頂級行李箱，並邀請代言人李棟旭入鏡帥氣演繹，讓人嚮往下一趟的旅行。

隨身氮氣咖啡瓶 輕鬆跟上氮氣咖啡的0糖潮流！

一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。