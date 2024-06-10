加1元多1堡！漢堡王8款組合方案 再抽「免費吃1年」

一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。

2024-06-10 10:00