聽新聞
test
0:00 / 0:00
加1元多1堡！漢堡王8款組合方案 再抽「免費吃1年」
因應盛夏到來，「漢堡王」自6月11日起，限時8款「加1元多1堡」方案，只要加價1元，就可額外再享指定漢堡。另外配合618到來，6月12日至6月18日期間，官網也推出抽獎活動，有機會抽中「1年份免費華堡餐」，中獎率100%。
6月11日至6月24日期間，吃得到真實蝦肉、搭配法式檸檬芥末籽醬的「Q彈海老堡」，加價1元，就可升級「海陸雙堡」，額外任選「經典脆洋蔥牛肉堡」或「經典脆雞堡」，每套120元。另外「西部小華堡＋小華堡」的經典組合，每套110元。還有「洋蔥圈脆雞堡＋經典脆雞堡」，讓不吃牛的民眾也能享受優惠，每套90元，共計8種組合方案。
除此之外，漢堡王現也推出「堡到成功」的優惠券方案，提供多款餐點買1送1、優惠套餐等不同方案。6月12日至6月18日期間，官網推出抽獎活動，每日可抽獎一次，有機會獲得「1年份免費華堡餐」，或是洋蔥圈、安格斯牛肉堡等不同品項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言