第9屆便當節展期最後1天！營收破1千萬 熱銷商品轉常態

第9屆鐵路便當節，也是台鐵公司化後首屆便當節，於6月7日至10日在台北車站1樓多功能展演廳登場，今天是展期最後1天，又適逢端午佳節，人潮湧現更勝以往，台鐵公司統計，前3天入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬元營業額已提升至1200萬，整體業績大幅超過預期。

今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區，讓民眾參與其中，還有山嵐號和海風號列車外觀造型餐廳，由漢普頓酒店和欣食旅提供專屬餐點；另外，車上民歌手駐唱、梅酒柚子酒品嚐會、日本菠蘿麵包與頂極土司試吃都獲得好評。

會場上也播放多部影片，介紹山嵐號及海風號的美學設計與改造近況，這2款台鐵公司最新的觀光列車，將以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，以奢華輕旅行方式，帶動鐵道觀光旅遊新氣象，未來排定運行日期、停靠站點、及服務內容後，盼吸引國內外觀光客，共同發展軌道經濟，行銷台灣之美。