快訊

青鳥行動登時報廣場「水很深」 設計師自爆：被利用後無預警踢出群組

端午連假最後1天！北返車潮湧進國道 11地雷路段易壅塞

租房連續夢見「詭異小女孩」！床底竟找出同款洋娃娃 他回憶：房仲眼神不對勁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第9屆便當節展期最後1天！營收破1千萬 熱銷商品轉常態

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司統計，前3天入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬元營業額已提升至1200萬。圖／台鐵公司提供
台鐵公司統計，前3天入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬元營業額已提升至1200萬。圖／台鐵公司提供

第9屆鐵路便當節，也是台鐵公司化後首屆便當節，於6月7日至10日在台北車站1樓多功能展演廳登場，今天是展期最後1天，又適逢端午佳節，人潮湧現更勝以往，台鐵公司統計，前3天入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬元營業額已提升至1200萬，整體業績大幅超過預期。

今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區，讓民眾參與其中，還有山嵐號和海風號列車外觀造型餐廳，由漢普頓酒店和欣食旅提供專屬餐點；另外，車上民歌手駐唱、梅酒柚子酒品嚐會、日本菠蘿麵包與頂極土司試吃都獲得好評。

會場上也播放多部影片，介紹山嵐號及海風號的美學設計與改造近況，這2款台鐵公司最新的觀光列車，將以山景、海景景色變換，搭配春夏秋冬季節遞移為主題，以奢華輕旅行方式，帶動鐵道觀光旅遊新氣象，未來排定運行日期、停靠站點、及服務內容後，盼吸引國內外觀光客，共同發展軌道經濟，行銷台灣之美。

台鐵公司副總經理朱來順先前受訪時表示，今年以50萬人為目標，盼營收突破1000萬元。台鐵今指出，經統計，今年便當節前3天的入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬營業目標，已提高至1200萬，整體業績大幅超過預期，同時規畫將熱銷產品轉換為常態商品，擴大服務面。

今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區。圖／台鐵公司提供
今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區。圖／台鐵公司提供
台鐵公司統計，前3天入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬元營業額已提升至1200萬。圖／台鐵公司提供
台鐵公司統計，前3天入場人數已突破40萬，原先預估的1000萬元營業額已提升至1200萬。圖／台鐵公司提供
今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區。圖／台鐵公司提供
今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區。圖／台鐵公司提供
今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區。圖／台鐵公司提供
今年鐵路便當節以「山嵐海風．享食漫遊」為主題，規畫海風、山嵐、漫時光、遊台灣、食樂趣等多樣主題體驗區。圖／台鐵公司提供

便當 台鐵公司化 觀光列車

延伸閱讀

台鐵七堵開賣便當慢半拍！饕客排隊酸「副業火車誤點」 公司回應了

最貴999元！ 鐵路便當節開跑 他為搶頭香凌晨3點來排隊

Polo Ralph Lauren裝置限時快閃台北 李沐、章廣辰穿夏季新品亮相

肉粽漲聲響起！卓榮泰赴立院遭問「一顆多少錢」妙回：黃仁勳吃50元的

相關新聞

資深果粉肯定買爆！蘋果總部商店限定T恤今年全換新款

蘋果全球開發者大會WWDC24即將登場，記者今年同樣將前進現場帶來第一手現場直擊，在發表會之前，則是再度到Apple P...

第9屆便當節展期最後1天！營收破1千萬 熱銷商品轉常態

第9屆鐵路便當節，也是台鐵公司化後首屆便當節，於6月7日至10日在台北車站1樓多功能展演廳登場，今天是展期最後1天，又適...

李棟旭短髮造型演繹帥氣旅人 Samsonite新頂級行李箱成焦點！

出行的方式有很多種，無論是與友同行還是獨自探險，行李裝備都是旅途上不可或缺的必需品。Samsonite本季推出的Black Label黑標系列頂級行李箱，並邀請代言人李棟旭入鏡帥氣演繹，讓人嚮往下一趟的旅行。

隨身氮氣咖啡瓶 輕鬆跟上氮氣咖啡的0糖潮流！

一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。

TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯

夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）則端出最應景的潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，分別提供日期與兩地時間功能選擇， 塑造出專業形象。

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

蘋果WWDC全球開發者大會即將於台灣時間6月11日凌晨1點以Keynote演講揭開序幕，預計將揭曉包括iOS 18、iP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。