李棟旭短髮造型演繹帥氣旅人 Samsonite新頂級行李箱成焦點！

出行的方式有很多種，無論是與友同行還是獨自探險，行李裝備都是旅途上不可或缺的必需品。Samsonite本季推出的Black Label黑標系列頂級行李箱，並邀請代言人李棟旭入鏡帥氣演繹，讓人嚮往下一趟的旅行。

Black Label黑標系列的Major-Lite行李箱，以鑽石切面為靈感重新定義豪華旅行的標準。李棟旭在此次形象照中展現出輕鬆愜意的「鬆弛感」，與Major-Lite系列行李箱的設計完美契合。他的每一步、每一個動作，都傳達出行李箱設計的獨特魅力與實用性。Samsonite選用輕盈且堅韌耐用的Curv®專利材質製作Major-Lite系列產品，搭載獨家懸吊式避震輪。行李箱外側的幾何刻面源自鑽石的切割面，並搭配高級牛皮提把、防盜拉鍊邊緣亦精心加上皮革飾邊，提升整體質感及使用舒適度。

Samsonite推出Black Label黑標系列頂級行李箱，並邀請代言人李棟旭入鏡帥氣演繹。圖／Samsonite提供

此外，20吋登機箱具有可擴充設計，並附有打包收納袋與鞋袋；25吋與28吋行李箱則附有西裝掛套與鞋袋，讓旅人抵達目的地時即可換上正裝上陣。同時所有款式均附有行李箱套，無論晴天或雨天，皆能全面保護箱體。

來自澳洲的行李箱品牌JULY本季也進入台灣市場，主打獨特的蛋殼形狀和多色選擇，並在大直忠泰開設快閃店。圖／JULY提供

來自澳洲的行李箱品牌JULY本季也進入台灣市場，主打獨特的蛋殼形狀和多色選擇，並搭配以使用者為本的細節功能設計，受到消費者喜愛，並在大直忠泰開設快閃店。JULY的Carry On行李箱選用100%聚碳酸酯製作，擁有四角獨特的圓潤蛋型，並配有全鋁氧化防護。搭載的SilentMove™ 360度旋轉靜音輪，即使在石板路上拖行也無需擔心。超過20個停頓點的無極限拉桿，可因應不同使用者提供最合適的高度。

Samsonite推出Black Label黑標系列頂級行李箱，並邀請代言人李棟旭入鏡帥氣演繹。圖／Samsonite提供

Samsonite Black Label黑標系列Major-Lite 25吋行李箱，29,800元。圖／Samsonite提供

Samsonite Black Label黑標系列Major-Lite 28吋行李箱，31,800元。圖／Samsonite提供