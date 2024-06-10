TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯

夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）則端出最應景的潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，分別提供日期與兩地時間功能選擇， 塑造出專業形象。

TAG Heuer持續好一陣子塑造出品牌與賽車運動的聯結，結果十分成功，但這並不意味著他們忽視了其他領域的發展。於是藉由嶄新Aquaracer Professional 300系列，來提醒大家，其實他們也很擅長製作專業潛水表。不得不說，TAG Heuer有計畫性而且很積極的提升旗下不同產品線的定位，以新款Aquaracer Professional 300系列為例，最顯著的改變就是表盤上的水波紋取代了先前的甲板紋，讓整體給人更符合潛水表的印象。

Aquaracer Professional 300系列新款腕表，部分搭載通過瑞士天文台的認證機芯，表盤6點鐘方向，加註了「Official Certificate Chronometer」來呈現。圖／TAG Heuer提供

同時全系列無論是搭載日期還是兩地時區顯示功能的款式，也都換上了全新自製機芯，不僅動力儲存推進到80小時，而且精準度還通過瑞士天文台的認證，因此表盤6點鐘方向，加註了「Official Certificate Chronometer」字樣，讓人在城市中穿梭，還是在海底探險，都能提供可靠的時間顯示。而且還細微調整了表殼尺寸，從43毫米縮小至42毫米，使配戴舒適性再加倍。

Aquaracer Professional 300系列新款腕表，保留了自2004年開始就被裝飾於這系列腕表底蓋的Scaphander潛水頭盔圖案。圖／TAG Heuer提供

當然經典元素也被保留，包括獨特12邊形帶有溝槽設計的陶瓷旋轉表圈、部分八角形時標，以及自2004年開始就被裝飾於這系列腕表底蓋的Scaphander潛水頭盔圖案，而且維持正立也是Aquaracer Professional表款所講究的另一細節。提供黑、深藍與綠配色反映水下世界的意象，而且表鍊的表扣提供5個調整位置和充裕的1公分調整範圍，可確保上手貼合性，無論是日常配戴還是潛水活動，都能完美勝任。

Aquaracer Professional 300系列新款腕表，仍配備了獨特12邊型帶有溝槽設計的陶瓷旋轉表圈。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、橡膠表帶，約11萬7,800元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列兩地時間顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配雙色陶瓷表圈，約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供