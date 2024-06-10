聽新聞
test
0:00 / 0:00
TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯
夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）則端出最應景的潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，分別提供日期與兩地時間功能選擇， 塑造出專業形象。
TAG Heuer持續好一陣子塑造出品牌與賽車運動的聯結，結果十分成功，但這並不意味著他們忽視了其他領域的發展。於是藉由嶄新Aquaracer Professional 300系列，來提醒大家，其實他們也很擅長製作專業潛水表。不得不說，TAG Heuer有計畫性而且很積極的提升旗下不同產品線的定位，以新款Aquaracer Professional 300系列為例，最顯著的改變就是表盤上的水波紋取代了先前的甲板紋，讓整體給人更符合潛水表的印象。
同時全系列無論是搭載日期還是兩地時區顯示功能的款式，也都換上了全新自製機芯，不僅動力儲存推進到80小時，而且精準度還通過瑞士天文台的認證，因此表盤6點鐘方向，加註了「Official Certificate Chronometer」字樣，讓人在城市中穿梭，還是在海底探險，都能提供可靠的時間顯示。而且還細微調整了表殼尺寸，從43毫米縮小至42毫米，使配戴舒適性再加倍。
當然經典元素也被保留，包括獨特12邊形帶有溝槽設計的陶瓷旋轉表圈、部分八角形時標，以及自2004年開始就被裝飾於這系列腕表底蓋的Scaphander潛水頭盔圖案，而且維持正立也是Aquaracer Professional表款所講究的另一細節。提供黑、深藍與綠配色反映水下世界的意象，而且表鍊的表扣提供5個調整位置和充裕的1公分調整範圍，可確保上手貼合性，無論是日常配戴還是潛水活動，都能完美勝任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言