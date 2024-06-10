快訊

想睡個好覺又討厭遇亂流？旅遊專家曝搭機愛訂經濟艙這些座位

被自己人騙！烏克蘭正妹申請英國庇護遇詐騙 住宿贊助成一場空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅端出潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，塑造出專業形象。圖／TAG Heuer提供
夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅端出潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，塑造出專業形象。圖／TAG Heuer提供

夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）則端出最應景的潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，分別提供日期與兩地時間功能選擇， 塑造出專業形象。

TAG Heuer持續好一陣子塑造出品牌與賽車運動的聯結，結果十分成功，但這並不意味著他們忽視了其他領域的發展。於是藉由嶄新Aquaracer Professional 300系列，來提醒大家，其實他們也很擅長製作專業潛水表。不得不說，TAG Heuer有計畫性而且很積極的提升旗下不同產品線的定位，以新款Aquaracer Professional 300系列為例，最顯著的改變就是表盤上的水波紋取代了先前的甲板紋，讓整體給人更符合潛水表的印象。

Aquaracer Professional 300系列新款腕表，部分搭載通過瑞士天文台的認證機芯，表盤6點鐘方向，加註了「Official Certificate Chronometer」來呈現。圖／TAG Heuer提供
Aquaracer Professional 300系列新款腕表，部分搭載通過瑞士天文台的認證機芯，表盤6點鐘方向，加註了「Official Certificate Chronometer」來呈現。圖／TAG Heuer提供

同時全系列無論是搭載日期還是兩地時區顯示功能的款式，也都換上了全新自製機芯，不僅動力儲存推進到80小時，而且精準度還通過瑞士天文台的認證，因此表盤6點鐘方向，加註了「Official Certificate Chronometer」字樣，讓人在城市中穿梭，還是在海底探險，都能提供可靠的時間顯示。而且還細微調整了表殼尺寸，從43毫米縮小至42毫米，使配戴舒適性再加倍。

Aquaracer Professional 300系列新款腕表，保留了自2004年開始就被裝飾於這系列腕表底蓋的Scaphander潛水頭盔圖案。圖／TAG Heuer提供
Aquaracer Professional 300系列新款腕表，保留了自2004年開始就被裝飾於這系列腕表底蓋的Scaphander潛水頭盔圖案。圖／TAG Heuer提供

當然經典元素也被保留，包括獨特12邊形帶有溝槽設計的陶瓷旋轉表圈、部分八角形時標，以及自2004年開始就被裝飾於這系列腕表底蓋的Scaphander潛水頭盔圖案，而且維持正立也是Aquaracer Professional表款所講究的另一細節。提供黑、深藍與綠配色反映水下世界的意象，而且表鍊的表扣提供5個調整位置和充裕的1公分調整範圍，可確保上手貼合性，無論是日常配戴還是潛水活動，都能完美勝任。

Aquaracer Professional 300系列新款腕表，仍配備了獨特12邊型帶有溝槽設計的陶瓷旋轉表圈。圖／TAG Heuer提供
Aquaracer Professional 300系列新款腕表，仍配備了獨特12邊型帶有溝槽設計的陶瓷旋轉表圈。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、橡膠表帶，約11萬7,800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、橡膠表帶，約11萬7,800元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配陶瓷表圈，約12萬4,500元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列兩地時間顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配雙色陶瓷表圈，約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列兩地時間顯示腕表，精鋼表殼與表鍊，搭配雙色陶瓷表圈，約13萬8,000元。圖／TAG Heuer提供

泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、橡膠表帶，約11萬7,800元。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅Aquaracer Professional 300系列日期顯示腕表，精鋼表殼搭配陶瓷表圈、橡膠表帶，約11萬7,800元。圖／TAG Heuer提供

品牌 瑞士 腕表

延伸閱讀

夏季必備！Grand Seiko再玩面盤創意 讓人把沁涼戴在手上

30公分厚切牛舌必吃！ 台中人氣「老井燒肉」首度北上信義區展店 進軍熱門美食愛好地

高雄知名人氣燒肉店冒濃煙！18歲女客受驚頭暈送醫 起火點在座位區

好色有理！Hamilton發表新款Scuba、BeLOWZERO潛水表

相關新聞

隨身氮氣咖啡瓶 輕鬆跟上氮氣咖啡的0糖潮流！

一杯濃醇咖啡已是許多人開始一天不可或缺的習慣。連鎖咖啡店、超商咖啡，接連推出”氮氣咖啡”。氮氣咖啡是運用高壓方式將氮氣與冷咖啡融合，改變分子製作出細膩的小泡沫，就如同加了牛奶的滑順口感以及淡淡的甜味，增加了咖啡的風味。由於不用加奶加糖，就可以達到類似的口感，深受追求體態者或者乳糖不耐...等等的族群喜愛。

TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯

夏天正式到來，瑞士豪華鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）則端出最應景的潛水腕表新作Aquaracer Professional 300系列，分別提供日期與兩地時間功能選擇， 塑造出專業形象。

蘋果WWDC發表會倒數計時 只送不賣限定紀念品搶先曝光

蘋果WWDC全球開發者大會即將於台灣時間6月11日凌晨1點以Keynote演講揭開序幕，預計將揭曉包括iOS 18、iP...

慢遊南庄 人文饗宴

苗栗南庄是全台五座國際認證慢城之一，擁有清麗的山水風光、客家與原民文化的多元人文風貌。有行旅特別安排造訪賴唐鴉家庭美術館...

免炸版橙汁排骨好簡單 只需「3種調料」有手的都會做

到連鎖美式大賣場買豬肋排，也可以被搭訕！有網友po文表示，自己在美式大賣場的肉品冷凍櫃前 挑選豬肋排時，竟被陌生人問到，...

不只漫畫飯店 日本飯店「科爾」再開和歌山、那須高原

曾經以「漫畫飯店」在網路社群引起話題的日本「科爾飯店管理集團」，為了拓展台灣市場，近期由社長中野正純率團來台進行宣傳。中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。