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彰縣秒殺田中馬拉松開始報名了 任賢齊再為家鄉宣傳

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣秒殺的知名田中馬拉松開始報名了，濃濃人情味的田中馬每年都有當地居民自發性的熱情啦啦隊為選手加油。資料照／記者林宛諭攝影
彰化縣秒殺的知名田中馬拉松開始報名了，濃濃人情味的田中馬每年都有當地居民自發性的熱情啦啦隊為選手加油。資料照／記者林宛諭攝影

彰化縣知名的田中馬拉松開始報名了，今年共開放1萬6500個名額，目前已有1萬8千人報名，報名截止後抽籤。田中馬今年仍有結合音樂會的選手之夜，沒報上名的民眾也可參加雲端跑，並與富邦金控合作，雲端跑選手只要累積40公里，就為大家種下一棵樹。

田中馬拉松將於11月10日舉辦，報名活動已開跑，今年仍請知名藝人任賢齊為家鄉拍攝宣傳影片，邀請大家來參加田中馬，不僅可飽覽小鎮美麗的農村風光，享受在地啦啦隊人情味十足的加油，和沿途吃不完的小吃美食。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，6月5日報名到6月15日截止，目前已有約1萬8千人報名，將會公開抽籤，今年賽事分為全馬組42K、半馬組22.6K、健跑組9.7K。

鄭宗政說，今年田中馬拉松仍有精彩的選手之夜，會邀請金曲獎最佳樂團麋先生、白安、GX團體 、丁噹等藝人演出。而且也規劃雲端跑不僅能讓參加實體賽的選手練跑，也會開放給一般民眾，鼓勵大家跑起來，並在富邦金控贊助下，實體賽、雲端跑選手只要累積跑滿40公里，富邦金控就為大家種下一棵樹，也為低碳路跑、永續環境努力。

彰化縣秒殺的知名田中馬拉松開始報名了，知名藝人任賢齊也為家鄉拍攝宣傳影片，邀請大家來參加田中馬。圖／翻攝自田中馬拉松臉書
彰化縣秒殺的知名田中馬拉松開始報名了，知名藝人任賢齊也為家鄉拍攝宣傳影片，邀請大家來參加田中馬。圖／翻攝自田中馬拉松臉書
彰化縣秒殺的知名田中馬拉松開始報名了，知名藝人任賢齊也為家鄉拍攝宣傳影片，邀請大家來參加田中馬。圖／鄭宗政提供
彰化縣秒殺的知名田中馬拉松開始報名了，知名藝人任賢齊也為家鄉拍攝宣傳影片，邀請大家來參加田中馬。圖／鄭宗政提供

任賢齊 馬拉松

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