彰縣秒殺田中馬拉松開始報名了 任賢齊再為家鄉宣傳

彰化縣知名的田中馬拉松開始報名了，今年共開放1萬6500個名額，目前已有1萬8千人報名，報名截止後抽籤。田中馬今年仍有結合音樂會的選手之夜，沒報上名的民眾也可參加雲端跑，並與富邦金控合作，雲端跑選手只要累積40公里，就為大家種下一棵樹。

田中馬拉松將於11月10日舉辦，報名活動已開跑，今年仍請知名藝人任賢齊為家鄉拍攝宣傳影片，邀請大家來參加田中馬，不僅可飽覽小鎮美麗的農村風光，享受在地啦啦隊人情味十足的加油，和沿途吃不完的小吃美食。

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，6月5日報名到6月15日截止，目前已有約1萬8千人報名，將會公開抽籤，今年賽事分為全馬組42K、半馬組22.6K、健跑組9.7K。

鄭宗政說，今年田中馬拉松仍有精彩的選手之夜，會邀請金曲獎最佳樂團麋先生、白安、GX團體 、丁噹等藝人演出。而且也規劃雲端跑不僅能讓參加實體賽的選手練跑，也會開放給一般民眾，鼓勵大家跑起來，並在富邦金控贊助下，實體賽、雲端跑選手只要累積跑滿40公里，富邦金控就為大家種下一棵樹，也為低碳路跑、永續環境努力。