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致死率達5成！日本食人菌病例創新高 高齡者留意「3症狀」幾十小時恐休克

不只漫畫飯店 日本飯店「科爾」再開和歌山、那須高原

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
那霸休伊特度假飯店。圖／科爾飯店管理集團提供
那霸休伊特度假飯店。圖／科爾飯店管理集團提供

曾經以「漫畫飯店」在網路社群引起話題的日本「科爾飯店管理集團」，為了拓展台灣市場，近期由社長中野正純率團來台進行宣傳。中野正純也透露，今年除了新開設福井縣港町三國湊飯店、黑部立山阿爾卑斯山玄關口的「綠翠亭 景水」之外，年底也將在於和歌山、那須高原開設全新飯店，為旅客帶來不同的住宿體驗。

自2013年開設首間飯店至今，科爾集團目前在日本共計有24間分店，包括有位於函館的「函館湯之川溫泉 海與燈 休伊特度假村」、「甲子園休伊特飯店」，以及18間的「昆特莎」飯店，地點囊括東京銀座、大阪心齋橋等多個台灣人喜愛的目的地。其中2021年開幕的「福岡天神Comic & Books昆特莎飯店」，更因為免費提供8,000餘冊的漫畫供房客閱讀，因此也創造「漫畫飯店」的討論熱度。

2024年，科爾先於1月開幕福井縣港町三國湊飯店「Auberge Homachi Mikuni Minato」，乃是透過老屋重生的方式，讓房客可以體驗入住傳統建築的樂趣。至於3月開幕的「綠翠亭 景水」，位於黑部立山阿爾卑斯山玄關口，採溫泉渡假飯店的型態。

據中野正純透露，今年11月也將於和歌山打造全新的豪華露營度假飯店，透過與當地大型公園「四季之鄉」合作，讓房客可以體驗Villa的度假樂趣，也能享受烤肉等露營活動項目與戶外空間，部份房型還提供三溫暖設施。另處也將於年底登場的溫泉度假村，則是位於那須高原，擁有絕佳的自然環境。

根據中野正純表示，目前集團全年約接待100萬名旅客入住，其中約一半為海外觀光客，當中又約一半為台灣旅客。中野正純就表示，相比於其他國家的旅客，許多台灣旅客都以多次造訪日本，因此不僅是大城市，更會造訪許多地方性的目的地、探索深度景點。因此科爾集團也會透過台灣旅客的視角，尋找開設飯店的新地點，目標是能夠在3年內將總數量成長1倍。

函館湯之川溫泉 海與燈 休伊特度假村。圖／科爾飯店管理集團提供
函館湯之川溫泉 海與燈 休伊特度假村。圖／科爾飯店管理集團提供
那霸休伊特度假飯店。圖／科爾飯店管理集團提供
那霸休伊特度假飯店。圖／科爾飯店管理集團提供

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