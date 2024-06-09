聽新聞
test
0:00 / 0:00
夜市楊桃汁與啤酒花相遇 酉鬼啤酒實驗款限定店家上市
酉鬼啤酒每月推出實驗酒款，六月初夏時刻繼續實驗夜市水果入酒釀造，延續芭樂鹽小麥的鹹，以雙倍酒花的DIPA，釀出新鮮限量的R&D87「狼來了DIPA /Star-Fruit DIPA」，即日起正式開賣。
釀酒師先以不同的麥芽甜味平衡楊桃汁的酸香，發酵過程再加入鹹口的醃漬楊桃汁，最後冷泡果香調性的酒花Citra與Nectaron，將夜市果汁攤的味覺想像刺激出來。在混濁金黃色的酒體下，隱藏著8%的 DIPA，一下就能聞到令人著迷的酒花香氣，入口後鹹酸香感讓人感受到「楊桃（羊逃）出來了」，並幽默地以「狼來了」作為中文命名，令人會心一笑。
酉鬼啤酒實驗酒款R&D87「狼來了DIPA /Star-Fruit DIPA」，即日起以小批次的桶裝生啤形式開賣，販售店家名單請見酉鬼啤酒Facebook與Instagram社群平台，酒友們可於酉鬼啤酒R&D實驗酒款限定店家品嘗，鹹香的水果系DIPA。
此外，酉鬼啤酒的明星酒款「芭樂鹽小麥 / Guava Gose」再次換新酒標，與新生代拼貼藝術家陳楷恩合作，將酒款的靈感來源「夜市、芭樂與甘草梅粉」等元素，以拼貼手法接合成一幅琳瑯滿目的夜市風貌；梅粉包裝以尬車意象與夾鏈袋，演繹「那包讓人快樂的粉」（梅粉）。每瓶「芭樂鹽小麥」都附上一包梅粉，可酸可鹹可甜的多種喝法，驚艷市場成為熱銷酒款。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言