18款新菜！饗 A Joy「創意鹹豆漿、黑豬肉」上桌

2023年7月開幕的「饗 A Joy」被譽為「台灣Buffet天花板」。今年夏天，饗 A Joy也將菜單更新，推出「煙燻黑豬肉凍小米粥」、「鹹豆漿蝦泥凍」、「晶凍開水白菜」等新品，並加入「侍肉師」表演侍肉秀，為餐期帶來更完整的體驗。

饗賓餐旅旗下的「饗 A Joy」，自開幕以來就提供有「現削伊比利火腿」的服務。為了讓顧客享受專業的侍肉服務，本次特邀西班牙ALJOMAR家族御用冠軍侍肉師Jose Luis Lopez來台授課，透過專業手法，將伊比利火腿依照部位特性，削切成薄片上桌，搭配台灣在地水果，呈現出伊比利火腿的豐富脂香。

除此之外，A Joy也以原創的創意料理為主軸，在飛魚汛期時節，特選蘭嶼現流飛魚，製成刺身後搭配飛魚卵上桌，讓民眾享受飛魚細緻的口感。同時運用在地元素，推出原住民風味濃厚的「煙燻黑豬肉凍小米粥」，以法式肉凍手法，將黑豬肉搭配馬告胡椒粉及小米酒一起熬製成肉凍，下方再舖上細火慢煮的小米粥，出餐前以胡桃木煙燻增加風味，適合作為開胃餐點。