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夏季必備！Grand Seiko再玩面盤創意 讓人把沁涼戴在手上

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko再度岩手縣自然風景為靈感，其宏偉而神秘的景色重現於新表款。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko再度岩手縣自然風景為靈感，其宏偉而神秘的景色重現於新表款。圖／Grand Seiko提供

日本高級鐘表品牌Grand Seiko再度以旗下雫石高級時計工坊所在地的岩手縣自然風景為靈感，將被指定為國家級風景名勝的嚴美溪谷（Genbi Valley）其宏偉而神秘的景色重現於表盤上，透過藍綠色的配置，為這一季帶來清涼視覺感受。

位於岩手縣境內長達2公里蜿蜒河流，有著各種壯闊巍峨奇岩、壺穴、瀑布等美景的嚴美溪谷，也受到日本當地民眾的喜愛。總是師法自然的Grand Seiko於是便將河水的淺綠翡翠色調，運用在全新模壓立體紋路的表盤上，推出Evolution 9 Collection系列腕表，創造出彷彿透過清澈見底水面，直視溪底大小不一石頭的意象。而且面盤色澤還會隨著光線的角度而不斷變化，帶出生動、愉悅的印象。不僅如此，這也是Evolution 9 Collection首次採用白鋼製成的款式，藉由表殼亮白色光芒與翡翠綠色調的表盤相互輝映，讓人著迷其光影變化。

艾美表與日內瓦製表品牌Label Noir再次攜手，推出全新MASTERPIECE系列表款。圖／Maurice Lacroix提供
艾美表與日內瓦製表品牌Label Noir再次攜手，推出全新MASTERPIECE系列表款。圖／Maurice Lacroix提供

說到視覺清涼感，鏤空設計也能達成不同效果，像是瑞士的艾美表（Maurice Lacroix）與日內瓦製表品牌Label Noir再次攜手推出全新MASTERPIECE系列表款。這款鏤空腕表搭載手動上鍊機芯，展現多個常被隱藏在視線中的零件，配戴者亦可於12點鐘位置旁邊看見旋入式平衡擺輪的來回擺動、游絲的運作、擒縱叉與擒縱輪的咬合。而且鏤空表背使光線能夠穿過機芯，照亮內部輪廓，加上Label Noir以獨家黑色與碳灰霧面噴砂處理，巧妙運用光與影、表與裡以及黑與白的色調，營造鮮明對比，相信很快便會被藏家搶購一空。

Grand Seiko將嚴美溪谷河水的淺綠翡翠色調，運用在全新模壓立體紋路的表盤，推出Evolution 9 Collection系列腕表。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko將嚴美溪谷河水的淺綠翡翠色調，運用在全新模壓立體紋路的表盤，推出Evolution 9 Collection系列腕表。圖／Grand Seiko提供

鏤空表背使光線能夠穿過機芯，照亮內部輪廓，加上Label Noir以獨家黑色與碳灰霧面噴砂處理，營造鮮明對比。圖／Maurice Lacroix提供
鏤空表背使光線能夠穿過機芯，照亮內部輪廓，加上Label Noir以獨家黑色與碳灰霧面噴砂處理，營造鮮明對比。圖／Maurice Lacroix提供

Grand Seiko Evolution 9 Collection系列SLGH021自動上鍊腕表，白鋼表殼與表鍊，限量1,000只，約30萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection系列SLGH021自動上鍊腕表，白鋼表殼與表鍊，限量1,000只，約30萬元。圖／Grand Seiko提供

艾美表MASTERPIECE系列MP7228-DLB04-090-2鏤空腕表，DLC塗層精鋼表殼，限量288只，約29萬2,000元。圖／Maurice Lacroix提供
艾美表MASTERPIECE系列MP7228-DLB04-090-2鏤空腕表，DLC塗層精鋼表殼，限量288只，約29萬2,000元。圖／Maurice Lacroix提供

品牌 日本 綠色

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