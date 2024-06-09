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STAYREAL與nozzle quiz®夏季新品發布！粉絲必收阿信親自操刀設計
粉絲必備！由STAYREAL經營者阿信操刀的PLAN A系列，再度推出夏季新款，此次以CHANGE to be BETTER為概念設計，展現不受拘束的自由樣貌。而台牌nozzle quiz®則首度推出完整服飾系列，正式將品牌創作從配件延伸至服裝領域，提供更加清晰的品牌風格與完整造型。
STAYREAL的阿信表示「在創作這次的PLAN A系列時，就想以打破服飾的結構去進行，所以整個系列的創意元素、風格類型甚至是顏色的選擇，都一直在變化」，就連PLAN A的Logo也跳脫原本筆觸，透過嶄新手法重塑。這次新品運用解構式設計，藉由不規則拼接手法還有多層次方式，讓夏季服飾在視覺上更顯亮眼又獨特。另外還有擬真丹寧創意印刷以及跳色字體設計，將全新A Logo創意呈現；胸口刻意低調融合不同的字體設計與撞色拼接，呼應PLAN A勇於探索、創造無限新可能核心概念。
首度跨入服裝市場的nozzle quiz®則是延續品牌核心Coexist with Cities，藉由穿戴配件機能性改善人類都會生活來設計。於是提供多元版型與輪廓的單品，包括可拆短版立領夾克與可拆工作褲裝、雙面多剪裁拉鍊襯衫、不收邊水洗T恤、水洗靴型牛仔褲、40L Duffle旅行袋，更帶來可折疊帽與長統膝下襪款等選擇，全系列透過多樣化機能材質應用，提供防潑水、抗撕裂、可變換多模態與易收納等特色。
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