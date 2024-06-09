盤點夏季必備機能涼拖鞋 舒適、時髦感缺一不可！

夏日出行想要擁有無懈可擊的穿搭造型，涼拖鞋絕對必備單品之一，但該怎麼挑選就顯得格外重要。繼漁夫涼鞋之後，Dr. Martens再度延續的90年代復古風打造出Josef涼鞋；而加州休閒鞋履品牌REEF適逢40周年，分別結合夏季新色調及設計風格，推出適合戶外活動的多款涼拖鞋。

Clean Fit風格是這季最夯元素，因此Dr. Martens所推出的全新Josef系列涼鞋，提供低調棕色與經典黑色選擇，並利用來自英國植鞣皮革老廠C. F. Stead的Analine高級皮革製成，具有清晰皮革紋理及細緻親膚的觸感，時髦又靈活的寬鞋帶剪裁可修飾小腿與腳踝比例，並能隨時調節穩定服貼雙腳。搭配耐用貼邊鞋底，不僅讓雙腿線條修長又纖細，久穿也毫無負擔。同時簡約外型及中性設計提供無限穿搭可能性，讓每位時髦男、女都能穿出專屬造型。

REEF推出SWELLSOLE CRUISER系列涼拖鞋，採用氮氣EVA科技，以輕量吸震舒適回彈大底，並創新加入記憶泡棉鞋面織帶。圖／REEF提供

而REEF推出最新SWELLSOLE CRUISER系列涼拖鞋，採用創新氮氣EVA科技，以輕量吸震舒適回彈大底，並創新加入記憶泡棉鞋面織帶，提供親膚舒適的感受，舒緩緊繃雙腳。同時還有CUSHION BONDI系列，以親水性、輕便且柔軟材質製成，鞋襯內裡採用運動布料提供舒適性；其設計加入圓弧鞋緣及增高厚底，在任何場合都可以輕盈穿搭，還備有夾腳織帶款選項，再生聚酯的使用，減少行走整天的不適感。

此Dr. Martens所推出的全新Josef系列涼鞋，利用來自英國植鞣皮革老廠C. F. Stead的Analine高級皮革製成。圖／Dr. Martens提供

REEF CUSHION BONDI系列女款涼拖鞋，2,280元。圖／REEF提供

Dr. Martens Josef系列涼鞋，5,680元。圖／Dr. Martens提供