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挪威郵輪奮進號首來台 旅客讚免費餐廳「堪比付費等級」

中央社／ 台北8日電
挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）6日首度泊靠馬公港，不少遊客在甲板上迫不及待觀賞美麗港灣，晚間還將在海上欣賞美麗花火，再駛返基隆。（資料照）中央社
挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）6日首度泊靠馬公港，不少遊客在甲板上迫不及待觀賞美麗港灣，晚間還將在海上欣賞美麗花火，再駛返基隆。（資料照）中央社

挪威郵輪「奮進號」首度來台灣，5日起到9月20日以基隆為母港，往返台灣與日、韓及香港共32趟航程。在首航的航程中，有旅客稱讚船上6間免付費餐廳，堪比付費等級。

挪威郵輪是世界3大郵輪集團之一，總部在美國邁阿密，雄獅旅遊洽談合作今年首度來台，6月5日首航基隆到澎湖，9月20日前，還有台灣往返日本、南韓和香港的航程。

根據雄獅旅遊提供的資訊，「奮進號」建於1998年，挪威郵輪集團以1億美元改裝，於2021年完成，原本主要航行美國與歐洲，船重7.5萬噸，船上服務人員912人，可載客2018人。

雄獅旅遊說，「奮進號」標榜船上提供逾20項餐飲服務，其中免付費餐廳就有6間，其中1間還提供24小時服務，除自助餐外，還可點餐，以台灣為母港期間，菜色有稍作調整，吃得到牛肉麵、滷肉飯，早餐也有清粥小菜可選。

中央社記者在「奮進號」首航船上，採訪旅客對免付費廳的評價，一對張姓夫婦說，多年前曾在台灣搭過一次郵輪，船上也有免付費餐飲，但都是自助餐，可以吃飽，但談不上可口，這次主要是想體驗在郵輪上，欣賞澎湖花火節的煙火，對餐飲原本不抱期待，但結果讓他們驚豔，無論是自助餐還是點餐，都有付費水準。

陳姓夫妻帶孩子參加「奮進號」首航，一家三口對免費餐飲很滿意，陳先生稱讚隨時可吃到牛肉麵，陳太太喜歡自助餐的多樣蔬果、起司和優格，小孩很開心有多種口味炒飯，還可無限享用冰淇淋。

一名船上服務人員告訴中央社記者，他認為可容納2000多人的中型郵輪最理想，無論在用餐或使用泳池、按摩池等其他船上休閒設備時，不必等候太久，整趟航程都會感覺很舒適。

「奮進號」的付費餐飲很多元，有義大利餐廳、法式餐廳、日本料理、鐵板燒、牛排館、星巴克咖啡、酒吧。

雄獅旅遊說，引進「奮進號」郵輪是希望提供台灣旅客更優質的郵輪旅遊體驗，在所有航程中，包含服務人員、標示、廣播等，都將中文化服務升級，船上還有雄獅旅遊專屬服務櫃台，每段航程安排至少20名雄獅工作人員，隨時提供旅客必要協助。

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