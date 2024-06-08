以精緻東方美學過端午！上下呈現茶花共賞的獨特儀式

端午佳節將至，更適合與家人好友一起相聚品好茶，茶席的獨特性，是東方美學的獨特儀式感，生活品牌SHANG XIA上下也呈現出獨特東方美學的精緻茶席風貌，以頂級精緻的風貌，推薦茶席用品。

限量藏品的青花描金寶相紋對杯，採用獨特的青花分水繪製工藝，以濃淡不同的青花料，渲染出花瓣的豐富層次，再以金線勾勒花枝葉脈，展現細膩工藝，整體作品釉面細膩有光澤，花紋在胎質如玉的杯體上，呈現出獨特風貌；杯托以大漆工藝展現，整體溫潤質感，邊緣飾有金箔，營造出低調奢華的優雅品味。

而在茶席的會客廳中，還能與好友們圍聚胡桃木麻將桌，以溫潤的胡桃木搭配柔韌皮革，配合落座扶手們布單人椅，以茶香相佐，更能欣賞出建築肌理與當代審美意趣碰撞生長，體驗現代設計與經典趣味相融。