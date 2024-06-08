以精緻東方美學過端午！上下呈現茶花共賞的獨特儀式
端午佳節將至，更適合與家人好友一起相聚品好茶，茶席的獨特性，是東方美學的獨特儀式感，生活品牌SHANG XIA上下也呈現出獨特東方美學的精緻茶席風貌，以頂級精緻的風貌，推薦茶席用品。
限量藏品的青花描金寶相紋對杯，採用獨特的青花分水繪製工藝，以濃淡不同的青花料，渲染出花瓣的豐富層次，再以金線勾勒花枝葉脈，展現細膩工藝，整體作品釉面細膩有光澤，花紋在胎質如玉的杯體上，呈現出獨特風貌；杯托以大漆工藝展現，整體溫潤質感，邊緣飾有金箔，營造出低調奢華的優雅品味。
而在茶席的會客廳中，還能與好友們圍聚胡桃木麻將桌，以溫潤的胡桃木搭配柔韌皮革，配合落座扶手們布單人椅，以茶香相佐，更能欣賞出建築肌理與當代審美意趣碰撞生長，體驗現代設計與經典趣味相融。
即日起至6月28日，SHANG XIA上下「大天地系列家飾作品展」於台北麗晶精品B2貴賓服務中心前展出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言