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種植成本漲 彰化農民擔心削弱買氣葡萄不敢漲價

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村葡萄產業文化活動的葡萄公仔彩繪DIY大受小朋友喜愛。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村葡萄產業文化活動的葡萄公仔彩繪DIY大受小朋友喜愛。記者簡慧珍／攝影

彰化縣不只是花卉故鄉，也是葡萄的故鄉，全國每4顆葡萄有1顆來自彰化縣，目前進入露天葡萄盛產期，大村葡萄產業文化活動今登場；鄉農會總幹事廖瑞樺說，夏季露天葡萄品質好，但農民擔心物價上漲削弱買氣，維持去年價格不敢漲。

彰化縣葡萄種植面積約1200公頃，溪湖鎮種植面積最大約500公頃，溫室占約320公頃，大村鄉種植約410公頃居次，大部分是露天葡萄且集中五月中下旬開始採收，被稱為「正頭」，意思是天然產季非人工調節生產的水果。

端午連假首日的大村葡萄產業文化活動人氣超旺，葡萄公仔彩繪DIY、品嘗不同品種葡萄、各鄉鎮葡萄展示，及專車載遊客到觀果園採葡萄的食農教育葡萄採果體驗，讓活動場地大村火車站的後站廣場擠滿民眾，適合親子的免費彩繪DIY，四場次都大排長龍。

大村鄉農會總幹事廖瑞樺表示，露天葡萄有陽光直射、雨水滋潤，果肉「實飽」，果粒較大，色澤均勻，甜度18度至19度，葡萄農考量物價上漲消費者荷包縮水，擔心葡萄漲價將影響買氣，決定維持去年每盒4至4.5公斤售價400元至500元，不漲價以饗消費大眾。

彰化縣大村葡萄產業文化活動展示來自各鄉鎮的葡萄。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村葡萄產業文化活動展示來自各鄉鎮的葡萄。記者簡慧珍／攝影

彩繪 農會

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