霸氣上路！運動表聯名重機、挑戰深潛 突破極限全展開

運動表款之所以始終在台灣擁有廣大市場，重點始終不在於防水深度、表款所能承受的物理極限，更在於一種敢鬥、超越極限的精神，一如人類的意志，始終追求突破，也像近日百年靈（Breitling）、沛納海（PANERAI）與萬寶龍（Montblanc）推出的運動風格新品。

沛納海（PANERAI）過去向來以可抗衝擊的護橋式表款、魚雷小秒針，展現與海洋的強韌連結。品牌近日則發表了Dieci Giorni GMT腕表（PAM 01482），不僅具備兩地時間功能，更有長達十天（240小時）的動力儲存，回歸挑戰機械物理的標準：長動能、穩定輸出。

日前宣布全新代言人的萬寶龍，則是和世界自由潛水冠軍William Trubridge展開合作關係。曾在無輔助的前提、一次下潛至102公尺，並寫下18項自由潛水紀錄的William Trubridge，絕對較一般人更明白壓力與極限的形況輪廓。他曾表示，「自由潛水不僅是一種運動，也是一趟深入自我的旅程，戰勝恐懼和本能，亦是精神上的鍛鍊；即使當全身每個細胞都在渴望空氣，也要讓身體放鬆。」

而在形象視覺中，William Trubridge則配戴上新款Deep 4810零氧腕表，並在海拔2,000公尺的冰川水域中下水。該表款的表殼內在完全無氧氣，因此可讓零件擁有更長使用期限；其面盤模仿萬寶龍品牌靈感白朗峰的4810冰河蔚藍質感，表背亦再經特殊雷射雕刻，表款並符合ISO 6425對潛水表的國際標準。