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霸氣上路！運動表聯名重機、挑戰深潛 突破極限全展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百年靈Chronomat B01 42 Triumph機械計時碼表，展現了壯闊、公路旅遊的探險精神。圖／百年靈提供
百年靈Chronomat B01 42 Triumph機械計時碼表，展現了壯闊、公路旅遊的探險精神。圖／百年靈提供

運動表款之所以始終在台灣擁有廣大市場，重點始終不在於防水深度、表款所能承受的物理極限，更在於一種敢鬥、超越極限的精神，一如人類的意志，始終追求突破，也像近日百年靈（Breitling）、沛納海（PANERAI）與萬寶龍（Montblanc）推出的運動風格新品。

沛納海（PANERAI）過去向來以可抗衝擊的護橋式表款、魚雷小秒針，展現與海洋的強韌連結。品牌近日則發表了Dieci Giorni GMT腕表（PAM 01482），不僅具備兩地時間功能，更有長達十天（240小時）的動力儲存，回歸挑戰機械物理的標準：長動能、穩定輸出。

日前宣布全新代言人的萬寶龍，則是和世界自由潛水冠軍William Trubridge展開合作關係。曾在無輔助的前提、一次下潛至102公尺，並寫下18項自由潛水紀錄的William Trubridge，絕對較一般人更明白壓力與極限的形況輪廓。他曾表示，「自由潛水不僅是一種運動，也是一趟深入自我的旅程，戰勝恐懼和本能，亦是精神上的鍛鍊；即使當全身每個細胞都在渴望空氣，也要讓身體放鬆。」

而在形象視覺中，William Trubridge則配戴上新款Deep 4810零氧腕表，並在海拔2,000公尺的冰川水域中下水。該表款的表殼內在完全無氧氣，因此可讓零件擁有更長使用期限；其面盤模仿萬寶龍品牌靈感白朗峰的4810冰河蔚藍質感，表背亦再經特殊雷射雕刻，表款並符合ISO 6425對潛水表的國際標準。

有別於海洋的深邃，百年靈則是探索陸地的霸氣風格，並與重型機車名廠凱旋（Triumph Motorcycles）三度聯名、發表新款Chronomat B01 42 Triumph機械計時碼表。表款運用強悍但輕盈的鈦金屬與紅金，穿孔設計的棕色皮表帶則喚起了自由、公路、壯遊的精神，動力來源以百年靈的自製B01機芯驅動，錶款並具備瑞士天文台C.O.S.C認證、導柱輪、垂直離合機制等特色，訂價30萬8,000元。

沛納海（PANERAI）Dieci Giorni GMT腕表（PAM 01482），價格店洽。圖／沛納海提供
沛納海（PANERAI）Dieci Giorni GMT腕表（PAM 01482），價格店洽。圖／沛納海提供
MONTBLANC Iced Sea零氧腕表Deep 4810，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea零氧腕表Deep 4810，價格店洽。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea零氧腕表Deep 4810，特殊的表背模仿冰川的晶瑩質地。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Iced Sea零氧腕表Deep 4810，特殊的表背模仿冰川的晶瑩質地。圖／萬寶龍提供
凱旋Triumph Speed Triple 1200 RR百年靈限量版重機，也是與百年靈聯名的特殊機種。圖／百年靈提供
凱旋Triumph Speed Triple 1200 RR百年靈限量版重機，也是與百年靈聯名的特殊機種。圖／百年靈提供
世界自由潛水冠軍William Trubridge、也是萬寶龍的全新品牌代言人。圖／萬寶龍提供
世界自由潛水冠軍William Trubridge、也是萬寶龍的全新品牌代言人。圖／萬寶龍提供
百年靈Chronomat B01 42 Triumph機械計時腕表，可在機芯近距離欣賞百年靈B01自製機芯的細節。圖／百年靈提供
百年靈Chronomat B01 42 Triumph機械計時腕表，可在機芯近距離欣賞百年靈B01自製機芯的細節。圖／百年靈提供
沛納海（PANERAI）Dieci Giorni GMT腕表（PAM 01482），動力儲存長達十日，並具備魚雷式小秒針、線性動力儲存顯示。圖／沛納海提供
沛納海（PANERAI）Dieci Giorni GMT腕表（PAM 01482），動力儲存長達十日，並具備魚雷式小秒針、線性動力儲存顯示。圖／沛納海提供

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