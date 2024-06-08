當紅又潮保溫杯STANLEY 信義區開快閃店還有獨賣背包

當紅且潮流感十足的保溫杯品牌STANLEY，是許多明星的最愛，包括愛黛兒、貝嫂維多莉亞・貝克漢等都是愛用者，在台灣也有不少粉絲，為讓更多人了解品牌，STANLEY即日起至7月31日，在新光三越信義新天地A11開設快閃店，展示近50款保溫杯，除了有新色，之後還會搶先推出吸管杯背帶、後背包、保冰袋等新系列的配件產品。

STANLEY的保溫杯曾經因為被放在車內，即使火燒車也不融化的保冰能力，讓許多人熱愛，快閃店內有台灣熱銷色，包括山櫻粉、象牙白、消光黑、丁香紫，還有春夏新色冰川藍、鼠尾草綠、派對粉、怪美綠等。

另外還有被美國粉絲暱稱為Taylor Swift Lover Cup的雲朵色杯款推出，因為其色調像是Taylor Swift「Lover」專輯封面，且很少推出優惠的STANLEY，在快閃店推出3重優惠，單筆消費滿2,500元送品牌小禮物，滿3,800元再送品牌好禮，且還能現折100元。

針對上班族，則推薦STANLEY IceFlow手提吸管杯，0.88L容量相當充足，手把可掛在機車掛勾，杯身兼容汽車杯架；喜歡散步或是運動族，新推出輕重力系列 IceFlow Aerolight 隨行瓶、快充瓶，整體減輕33%重量。