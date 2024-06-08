謝師宴！「王品」秀學生證送和牛、「西堤」10人享9折

畢業時節到來，王品3大品牌即日起推出謝師宴專屬方案。

謝師宴訂位即起開跑，「王品牛排」自即日起至7月31日期間，平日到店內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待價值1,969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。並為敬愛的老師獻上驚喜，老師憑教師證再獻上「主廚私房菜」1份。

想要多人歡聚，「西堤牛排」也從即日起到7月31日期間，同步推出畢業聚餐優惠，到店內用10客經典套餐(含以上)，出示優惠畫面，就享整桌9折優惠。還可嘗鮮新上市的「威靈頓牛排」，主廚嚴選油花緻密、口感軟嫩適中的法蘭克牛排，裹上濃郁的松露蘑菇醬，外層包裹酥皮再經高溫烘烤，完美鎖住肉汁，一口咬下，酥香十足。

台中頂級牛排「THE WANG」是許多商務人士、饕客慶生、聚會首選，即日起到6月30日，到店內用4客套餐，出示官網活動畫面，侍酒師將款待法國知名酒莊精選紅酒佐餐。