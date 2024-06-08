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麥卡倫迎接200周年 攜手國際名家「以初心 創未來」

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
英倫靈魂樂歌手Emeli Sandé以觸動人心的嗓音帶領世人穿越時光，感受麥卡倫世代傳承的深厚根基。圖/麥卡倫提供
英倫靈魂樂歌手Emeli Sandé以觸動人心的嗓音帶領世人穿越時光，感受麥卡倫世代傳承的深厚根基。圖/麥卡倫提供

麥卡倫以卓越非凡單一麥芽威士忌享譽全球，這段傳奇之路，始於無數開創者的獨到眼光。為紀念麥卡倫迎來200周年重大里程碑，品牌將以「200 Years Young」承繼過往放眼未來的精神，體現麥卡倫過去、現在及未來。首先釋出「The Heart of The Spirit 以初心、創未來」動畫

此動畫巧妙以動態插畫方式、優雅詮釋麥卡倫最具代表意義的開創者們，致敬這些人獨到的眼光、對品質的追求、工藝的執著，以及釀酒智慧的傳承，才能成就今日無與倫比的麥卡倫。此外，麥卡倫也攜手詩詞、藝術、音樂與馬戲表演等各界國際名家，以「崇敬初心探索麥卡倫」的概念，穿越時光，追溯橫跨2世紀以來無數的傳奇，也代表著將持續譜寫未來的無限可能。

麥卡倫200周年之際，攜手國際知名蘇格蘭詩人Jenni Fagan、獲獎無數的西班牙藝術家Javi Aznárez共同創作，推出全球限量1,000本的200周年紀念藝品精裝書冊。其中，以四季更迭意象收錄200首Jenni Fagan譜寫的詩詞，以及Javi Aznárez的美麗插畫，細緻描繪麥卡倫傳承兩世紀的豐富人文，讓人身歷其境地穿梭在兩世紀的傳奇旅程之中。

為慶祝「200 Years Young」嶄新篇章，麥卡倫以擁抱初心、展望未來的精神，跨界邀請英倫靈魂樂歌手Emeli Sandé 共譜《Roots》，他以觸動人心的嗓音帶領世人穿越時光，​感受麥卡倫200年來「歲月更迭，初心永存」的堅持，將世代的深厚根基化作旋律，譜出麥卡倫傳承兩世紀以來的不朽初心。200周年的主題曲由曾獲MTV歐洲音樂大獎的MV導演Jeremie Rozan執導，並由曾出演電影《哈利波特：火盃的考驗》的蘇格蘭演員David Tennant領銜主演，深刻演繹麥卡倫跨越時空的動人故事。

除了集結名家以詩與歌、動畫與影片，回顧麥卡倫歷史、展望未來，麥卡倫也攜手國際級大秀–太陽馬戲團，以追求創新及對自然崇高的敬意為引，共創國際級的藝術盛典，集結令人驚嘆的表演藝術、巧妙的舞臺設計及前所未有的品酩體驗，讓每個瞬間都充滿令人屏息的演出，為麥卡倫200周年帶來一場與大自然對談的魔幻禮讚，並率先於蘇格蘭麥卡倫Estate莊園奇幻展開。

接下來，麥卡倫也將在台灣舉辦200周年的系列慶祝活動，並邀請全台威士忌愛好者一同見證麥卡倫歷久彌新的傳承，共譜未來無限可能。即起掃QR code可加入「The Macallan Society」探索麥卡倫200周年限定體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

太陽馬戲團以追求創新及對自然崇高的敬意為靈感，為麥卡倫200周年帶來一場與大自然對談的魔幻禮讚。圖/麥卡倫提供
太陽馬戲團以追求創新及對自然崇高的敬意為靈感，為麥卡倫200周年帶來一場與大自然對談的魔幻禮讚。圖/麥卡倫提供
麥卡倫200周年，推出全球限量1,000本的200周年紀念藝品精裝書冊，收錄200首Jenni Fagan譜寫的詩詞，以及Javi Aznárez的插畫。圖/麥卡倫提供
麥卡倫200周年，推出全球限量1,000本的200周年紀念藝品精裝書冊，收錄200首Jenni Fagan譜寫的詩詞，以及Javi Aznárez的插畫。圖/麥卡倫提供
蘇格蘭詩人Jenni Fagan與西班牙藝術家Javi Aznárez，巧妙以詩詞與插畫方式、詮釋麥卡倫歷代開創者。圖/麥卡倫提供
蘇格蘭詩人Jenni Fagan與西班牙藝術家Javi Aznárez，巧妙以詩詞與插畫方式、詮釋麥卡倫歷代開創者。圖/麥卡倫提供
麥卡倫200 Years Young攜手國際名家擁抱初心展望未來，持續譜寫未來的無限可能。圖/麥卡倫提供
麥卡倫200 Years Young攜手國際名家擁抱初心展望未來，持續譜寫未來的無限可能。圖/麥卡倫提供

動畫 蘇格蘭

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