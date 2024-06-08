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Miu Miu夏日「倡」讀 東京、香港、巴黎...快閃巡迴中

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MIU MIU的Upcycled 系列形象廣告，共有模特兒Alice McGrath、Wenqing Liu與Ana Elisa Brito分別入鏡。圖／Miu Miu提供
MIU MIU的Upcycled 系列形象廣告，共有模特兒Alice McGrath、Wenqing Liu與Ana Elisa Brito分別入鏡。圖／Miu Miu提供

夏天除了去海灘、度假、跑趴，還能做什麼？Miu Miu則別有想法，大方在全世界點燃一股「閱讀熱」，推出Summer Reads系列活動，一如聯合報旗下「500輯」的「500 Book」，倡議閱讀、推動思潮。

Miu Miu將在包含巴黎、東京、香港倫敦、米蘭等多個世界城市，以報攤或文化據點的形式向觀者贈送兩本選薦讀本，將包含Alba de Céspedes的《Forbidden Notebook》、19世紀後期義大利作家Sibilla Aleramo所著作的《A Woman》，以及英國小說家珍奧斯丁（Jane Austen）寫作的《勸導》（Persuasion）。

之所以推薦這些作品，起因Miu Miu這些文本所帶來的獨特想法，激勵了女性身為女兒、母親、妻子與情人的不同面向，不僅突破常規，更鼓舞著至今的不同時代。這也正是Summer Reads倡議的訴求，透過思潮、追求精神上的辦證、獨立與成長。

於此同時，Miu Miu並推出第五個Miu Miu Upcycled 系列，自全世界收集二手丹寧，經過拆解、重新縫製後，本季並以醒目白色縫線添加天然麂皮飾邊，帶來短版的圍巾式上衣、束腰外套與迷你短褲。為此Miu Miu並邀請攝影師Tarek Cassim拍攝了形象廣告，並有模特兒Alice McGrath、Wenqing Liu，以及Ana Elisa Brito入鏡，唯該系列因為少量，目前僅在全世界特定Boutique，包含米蘭、倫敦、東京、巴黎、紐約、莫斯科、上海、香港、瑞士等地，限量販售。

如果周末在東京旅遊，不妨前往Miu Miu文化據點一探。圖／Miu Miu提供
如果周末在東京旅遊，不妨前往Miu Miu文化據點一探。圖／Miu Miu提供
巴黎的文化據點，將在6月7、8兩日限定。圖／Miu Miu提供
巴黎的文化據點，將在6月7、8兩日限定。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出第五個Miu Miu Upcycled 系列，本季並以醒目白色縫線添加天然麂皮飾邊、帶來短版風格設計。圖／Miu Miu提供
Miu Miu推出第五個Miu Miu Upcycled 系列，本季並以醒目白色縫線添加天然麂皮飾邊、帶來短版風格設計。圖／Miu Miu提供
Miu Miu大方在全世界點燃一股「閱讀熱」，推出Summer Reads系列贈書、推廣閱讀的限定活動。圖／Miu Miu提供
Miu Miu大方在全世界點燃一股「閱讀熱」，推出Summer Reads系列贈書、推廣閱讀的限定活動。圖／Miu Miu提供

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