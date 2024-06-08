Miu Miu夏日「倡」讀 東京、香港、巴黎...快閃巡迴中

夏天除了去海灘、度假、跑趴，還能做什麼？Miu Miu則別有想法，大方在全世界點燃一股「閱讀熱」，推出Summer Reads系列活動，一如聯合報旗下「500輯」的「500 Book」，倡議閱讀、推動思潮。

Miu Miu將在包含巴黎、東京、香港、倫敦、米蘭等多個世界城市，以報攤或文化據點的形式向觀者贈送兩本選薦讀本，將包含Alba de Céspedes的《Forbidden Notebook》、19世紀後期義大利作家Sibilla Aleramo所著作的《A Woman》，以及英國小說家珍奧斯丁（Jane Austen）寫作的《勸導》（Persuasion）。

之所以推薦這些作品，起因Miu Miu這些文本所帶來的獨特想法，激勵了女性身為女兒、母親、妻子與情人的不同面向，不僅突破常規，更鼓舞著至今的不同時代。這也正是Summer Reads倡議的訴求，透過思潮、追求精神上的辦證、獨立與成長。