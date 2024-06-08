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美式經典輕量機能品牌50周年特展 松山文創園區限期秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
LeSportsac 50周年拼布大型拉鍊化妝包，1,650元。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac 50周年拼布大型拉鍊化妝包，1,650元。圖／藍鐘集團提供

輕量化、兼顧、耐用，常是休閒品牌的追求目的。美式輕量配件品牌LeSportsac最早於1974年於紐約創立，今年適逢品牌50周年，近日於台北松山文創園區舉辦Forever Forward特展，回顧過去50年的重要里程碑，也帶人一探輕量化休閒風格的多元面向。

五大展區中的「品牌歷史牆」以紐約地鐵車廂為靈感，帶人踏入地鐵、一覽品牌創立的重要紀念時光點，「聯名系列區」則回顧了從2001年開始與時裝設計師的種種跨界花火，無論是Paul & Joe、Swarovski，甚至紅極一時、LANVIN設計師Alber Elbaz都曾與LeSportsac跨界合作；進入「Popular」包款區後，那些曾站上浪頭、人手一只的經典熱賣款，回顧了台灣代理商藍鐘集團從2001年9月自新光站前3樓開幕至今的明星商品，包含托特包、化妝包與旅行包...合計22萬個的紀錄、見證LeSportsac包款的親民與廣受好評。

以氣球吊掛形式呈現的「Essential輕量系列」，則是LeSportsac從2016年推出的次世代主打，運用超輕量極細纖維防撕裂布料為素材，具輕盈、閃耀光澤等特點，並結合霧面鋁製五金以及銀色或珠光內襯。最後為了50周年的高光時刻，LeSportsac並推出50周年膠囊系列，選用16款品牌歷來經典印花加以拼接創造出全新樣式，包款並搭配Logo拉鏈與傳統傳統尼龍飾邊和織帶，將可在「50周年紀念包款區」一覽無遺。

LeSportsac 50周年Forever Forward特展已於台北松山文創園區一樓、辦公廳舍創意空間開展，現場並帶來集章活動、可兌換看展紀念小禮，同時還有限量聯名咖啡，開展首周末（本周）再加碼展覽限定拍貼機，開放時間為每日早上11點至晚上6點，免費參觀、並持續至6月23日（日）為止。

LeSportsac 50周年拼布拉鍊托特包，6,200元。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac 50周年拼布拉鍊托特包，6,200元。圖／藍鐘集團提供
結合紐約地鐵、帶有1970年代的普普繪畫風格，讓特展宛如搭上地鐵、穿梭在LeSportsace以五十年濃縮的高光之旅。圖／藍鐘集團提供
結合紐約地鐵、帶有1970年代的普普繪畫風格，讓特展宛如搭上地鐵、穿梭在LeSportsace以五十年濃縮的高光之旅。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac近日於台北松山文創園區舉辦Forever Forward特展，帶人一探美式輕量化休閒風格的多元面向。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac近日於台北松山文創園區舉辦Forever Forward特展，帶人一探美式輕量化休閒風格的多元面向。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac 50周年閃耀黑隨身小包，5,500元。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac 50周年閃耀黑隨身小包，5,500元。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac 50周年閃耀黑拉鍊化妝包，1,950元。圖／藍鐘集團提供
LeSportsac 50周年閃耀黑拉鍊化妝包，1,950元。圖／藍鐘集團提供

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