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最奧運的時刻！SWATCH OLYMPIC GAMES PARIS 2024腕表
2024巴黎奧運即將到來，Swatch再次推出一系列時尚運動風格的腕表，慶賀人類史上最富有創新精神、最激勵人心的運動盛事。三款腕表分別是象徵三項不同運動項目的BLUE HEELFLIP、GREEN BACKSIDE WAVE和PURPLE ROLLSHOT，將代表OLYMPIC GAMES PARIS 2024，自即日起於全球官網和法國指定實體門市發售
代表是滑板運動的BLUE HEELFLIP腕表，以具備計時功能的42毫米NEW CHRONO腕表為藍本，以藍色調搭配粉色時針、分針和金色秒針；GREEN BACKSIDE WAVE腕表則選擇尺寸恰好可以收至潛水衣內41毫米NEW GENT BIOSOURCED腕表為基礎，霧面墨綠色調與表帶背面的粉色呈現鮮明對比，表環上並印有2024巴黎奧運的衝浪賽事專屬標誌。淡紫色和粉紅色的PURPLE ROLLSHOT腕表，以沙灘排球和室內排球為主題，選用雋永的GENT BIOSOURCED為基礎，表環上印有這2項運動的標誌，更顯時尚魅力與運動精神。
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