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最奧運的時刻！SWATCH OLYMPIC GAMES PARIS 2024腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
SWATCH OLYMPIC GAMES PARIS 2024系列腕表颳起時髦運動風。圖／Swatch提供
SWATCH OLYMPIC GAMES PARIS 2024系列腕表颳起時髦運動風。圖／Swatch提供

2024巴黎奧運即將到來，Swatch再次推出一系列時尚運動風格的腕表，慶賀人類史上最富有創新精神、最激勵人心的運動盛事。三款腕表分別是象徵三項不同運動項目的BLUE HEELFLIP、GREEN BACKSIDE WAVE和PURPLE ROLLSHOT，將代表OLYMPIC GAMES PARIS 2024，自即日起於全球官網和法國指定實體門市發售

代表是滑板運動的BLUE HEELFLIP腕表，以具備計時功能的42毫米NEW CHRONO腕表為藍本，以藍色調搭配粉色時針、分針和金色秒針；GREEN BACKSIDE WAVE腕表則選擇尺寸恰好可以收至潛水衣內41毫米NEW GENT BIOSOURCED腕表為基礎，霧面墨綠色調與表帶背面的粉色呈現鮮明對比，表環上並印有2024巴黎奧運的衝浪賽事專屬標誌。淡紫色和粉紅色的PURPLE ROLLSHOT腕表，以沙灘排球和室內排球為主題，選用雋永的GENT BIOSOURCED為基礎，表環上印有這2項運動的標誌，更顯時尚魅力與運動精神。

Swatch BLUE HEELFLIP腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch BLUE HEELFLIP腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch PURPLE ROLLSHOT腕表，2,450元。圖／Swatch提供
Swatch PURPLE ROLLSHOT腕表，2,450元。圖／Swatch提供
Swatch GREEN BACKSIDE WAVE腕表，2,800元。圖／Swatch提供
Swatch GREEN BACKSIDE WAVE腕表，2,800元。圖／Swatch提供
Swatch PURPLE ROLLSHOT腕表，2,450元。圖／Swatch提供
Swatch PURPLE ROLLSHOT腕表，2,450元。圖／Swatch提供
Swatch BLUE HEELFLIP腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch BLUE HEELFLIP腕表，4,150元。圖／Swatch提供
Swatch GREEN BACKSIDE WAVE腕表，2,800元。圖／Swatch提供
Swatch GREEN BACKSIDE WAVE腕表，2,800元。圖／Swatch提供

巴黎奧運 腕表

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