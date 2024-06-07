再掀Y2K潮流！7-ELEVEN首度攜手「飛天小女警」推精品限量購　「水晶球造型馬克杯、花花存錢筒」可愛爆擊

7-ELEVEN全店精品活動再掀Y2K潮流，以「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」為題，集合超級小英雄：花花、泡泡、毛毛三大經典人物，開發逾40款限時限量開搶的魔幻周邊商品，全系列商品涵蓋居家佈置、外出裝扮、戶外旅遊三大生活需求，囊括各種可愛兼具實用的生活小物，鐵粉一看就懂，絕對要買起來！快閃購將於6月12日下午3點起至6月25日登場，集點活動則於6月26日下午3點起至8月20日開跑，部分商品僅限快閃購；限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動。

糖、香料、一切美好事物，再多加一種化學物X，擁有超能力的「飛天小女警」誕生了！7-ELEVEN首度與「飛天小女警」合作，由打擊犯罪、保護弱小的隊長花花、泡泡、毛毛融入各種生活周邊，陪伴粉絲度過每一天，像是居家佈置的水晶球造型馬克杯、柔纖涼感被、16吋絨毛玩偶、SYAKING存錢筒；外出裝扮必備的飛天小女警經典鎖骨雙鍊、珠珠手鍊、限量短袖T、側背兩用帆布包、經典款老帽；戶外旅遊的抓扣絨毛玩偶零錢包、安全帽、蘑菇傘、兩用絨毛頸枕、Blender Bottle系列隨行杯、AquaStand不鏽鋼磁吸保溫瓶等商品，每一款限量商品都是鐵粉必收。 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量兩用絨毛頸枕」共3款，快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+299元可換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+299元可換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量飛天小女警SYAKING存錢筒（花花款）」四肢與頭部可自由擺出想要的姿勢與動作，快閃購6月12日下午3點起消費不限金額+1,999元換購。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於將於6月12日下午3點起推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，包括限量手機配件周邊、限量AquaStand不鏽鋼磁吸保溫瓶。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量安全帽」快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+1,099元換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+1,099元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點卡活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量16吋絨毛玩偶」共3款，快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+499元換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+499元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。「限量飛天小女警手提側背兩用包」快閃購6月12日下午3點起，消費不限金額+299元換購。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量飛天小女警造型公仔套組」共有6個經典角色，每款高約9～10公分，快閃購6月12日下午3點起消費不限金額+1,999元換購。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量水晶球造型馬克杯」共3款，快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+599元可換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+599元可換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN全店精品活動再掀Y2K潮流，以「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」為題，集合超級小英雄：花花、泡泡、毛毛三大經典人物，開發逾40款限時限量開搶的魔幻周邊商品。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量柔纖涼感被」快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+799元換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+799元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量蘑菇傘」共3款，快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+299元換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+299元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量抓扣絨毛玩偶零錢包」共3款，快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+199元換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+199元換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN全店精品活動再掀Y2K潮流，以「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」為題，集合超級小英雄：花花、泡泡、毛毛三大經典人物，開發逾40款限時限量開搶的魔幻周邊商品。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動，「限量水晶球造型馬克杯」共3款，快閃購6月12日下午3點起至6月25日消費不限金額+599元可換購1款；6月26日下午3點起至8月20日集滿6點+599元可換購1款（若已於快閃購售完，將不再上集點活動）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN將於6月12日下午3點起推出「飛天小女警25周年－爆擊魔幻超能力」精品快閃購、集點活動。圖／7-ELEVEN提供