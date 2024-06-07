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成家的一站式服務鏈！燦坤×歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」台中開幕

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」。圖／燦坤提供
燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」。圖／燦坤提供

3C家電通路又創新局，燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」今天（6月7日）正式開幕，傢俱家飾服務結合的多元3C家電賣場，以雙樓層格局設計，為Lifestyle中大型店格，透過雙店點整合方式，建構成家的一站式服務鏈，「敦富店」的落成不僅是燦坤與歐德共同實現幸福家庭生態圈的象徵性起點，更為燦坤WanDau商業模式計畫的版圖拓展注入新血。

燦坤董事長林技典表示：「『敦富店』的誕生可以理解為『類WanDau概念店』的延伸，從WanDau經驗來看，情境式選購環境對門市體驗十分加分。燦坤首次嘗試將3C家電選購配置與室內裝潢設計服務系統導入門市，是絕對雙贏的整合策略，可讓彼此屬性需求相通的客群，同時享有一站式配套服務。」全台燦坤與歐德門市也建立區域導客模式，通過鄰近門市需求互導交流，共同為品牌會員提供最佳解決途徑。

燦坤自2022年起展開「WanDau商業模式」推展計畫，瞄準建設公司、代銷商、新成屋或新裝修的客群，服務版圖遍及全台，同時也積極拓展優質的合作夥伴，盼能提供顧客更全面完善的成家服務方案。歐德為業內首屈一指的系統傢俱連鎖品牌，除了看重歐德在專業面的優良品質與口碑保證，擁有高相通性的經營理念、公司文化及會員價值經營思路，更是雙方能夠促成為策略夥伴的重要因素。今年起燦坤已陸續與歐德展開多方合作計畫，發揮雙方核心競爭優勢，強強聯手擴大顧客服務範圍，共同為實踐成就一個家的美好而努力。

此次與歐德合作的首間WanDau策略門市，特別選在位於台中市發展核心地帶的北屯，為2023年全台淨遷入人口最多的行政區，是具有諸多重劃區領頭的優質住宅市場，基礎公設完善、緊鄰各大商圈，提供便利成熟的生活機能，該區建設前景十分看好，種種環境優勢皆高度契合燦坤與歐德合開新店的選址策略。

燦坤表示，因應外部環境變化及消費市場需求判斷，今年的展店節奏更加審慎，有了歐德專業面的服務量能挹注，將為燦坤未來店型發展帶來更多變化，後續新開或整改門市勢必將有機會再強強聯手，而燦坤也不排除針對歐德新拓據點合作進駐計畫，將雙方的服務價值達到雙倍以上的提升。

燦坤「敦富店」開幕搶搭端午連假潮，6月7日至6月10日推出限時4天開幕慶促銷活動，單筆消費滿1,688元可抽168燦坤K幣，買dyson指定商品獨享現折500元優惠；指定款MacBook滿萬送千，舊換新再享折抵金額加碼10%回饋。活動期間憑燦坤實體會員到店送限量來店禮，單筆消費滿3千元再抽PS5主機，還有多檻滿額3C好禮限量送；開幕慶期間天天有不同美食餐車快閃報到，下午2點起還有KTV歡唱體驗，體驗即抽好禮。並同享燦坤6月全館活動，消費滿501元即可抽「台北－巴黎雙人來回機票」，指定系列商品消費滿額抽上萬燦坤K幣。

●燦坤「敦富店」門市資訊

地址：台中市北屯區敦富路217號

電話：（04）3605-5528

營業時間：11:00～21:30

燦坤與歐德攜手打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」，提供顧客成家的一站式服務體驗。圖／燦坤提供
燦坤與歐德攜手打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」，提供顧客成家的一站式服務體驗。圖／燦坤提供
燦坤×歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」台中開幕，（圖左起）歐德總經理陳國甫、燦坤董事長林技典。圖／燦坤提供
燦坤×歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」台中開幕，（圖左起）歐德總經理陳國甫、燦坤董事長林技典。圖／燦坤提供
燦坤「敦富店」店內以歐德居家情境陳列展示區。圖／燦坤提供
燦坤「敦富店」店內以歐德居家情境陳列展示區。圖／燦坤提供
燦坤「敦富店」開幕剪綵儀式，邀請各大3C品牌共襄盛舉。圖／燦坤提供
燦坤「敦富店」開幕剪綵儀式，邀請各大3C品牌共襄盛舉。圖／燦坤提供
春末夏初買冷氣到燦坤，優惠多更多。圖／燦坤提供
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燦坤董事長林技典出席WanDau策略合作門市「敦富店」開幕記者會致詞。圖／燦坤提供
燦坤董事長林技典出席WanDau策略合作門市「敦富店」開幕記者會致詞。圖／燦坤提供

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