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聯合線上攜手法蘭克福集團！讓Beauty Expo站上國際舞台

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Beauty Exo走上國際舞台，宣布合作記者會上，包括法蘭克福展覽有限公司台灣分公司總經理蔡琴琴（左二起）、聯合線上總經理官振萱、法蘭克福展覽有限公司消費品展副總裁Julia Uherek等人出席。記者吳致碩/攝影
Beauty Exo走上國際舞台，宣布合作記者會上，包括法蘭克福展覽有限公司台灣分公司總經理蔡琴琴（左二起）、聯合線上總經理官振萱、法蘭克福展覽有限公司消費品展副總裁Julia Uherek等人出席。記者吳致碩/攝影

台灣最具規模與歷史的「台北美容保養展暨美甲美睫博覽會」將更與國際接軌，帶領台灣的美業面向國際舞台。美容展主辦單位聯合線上今天（6月7日）宣布，將於2025年攜手法蘭克福展覽集團，共同於2025年3月27～30日於世貿一館舉辦「Beauty Expo – 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會」，也成為法蘭克福展覽集團旗下Beautyworld品牌的新成員，讓美容展注入國際資源，讓台灣品牌更能被國際看到。

法蘭克福展覽集團是全球最大擁有自主展覽場地的展會主辦機構，法蘭克福展覽有限公司消費品展副總裁Julia Uherek指出，旗下的Beautyworld品牌遍及杜拜、東京、名古屋與大阪等地，此次與聯合線上合作，共同打造出的「Beauty Expo」，更能比照國際等級，成為受矚目的展會之一。

聯合線上執行長孫志華表示，美容展至今已舉辦35年，與法蘭克福展覽集團合作，希望帶進世界的美容業務資源，助力台灣美容市場發展，加強出口貿易與更多商業機會。法蘭克福展覽集團董事會成員白德磊也強調，台灣有著具吸引力的商業環境，消費者也尋找創新且多元的美業產品，也是選擇與聯合線上共同合作Beauty Expo的原因。

雙方合作都挹注相當多的資源，聯合線上總經理官振萱指出，透過媒體影響力陪伴台灣美容業成長、轉型與國際交流，是2025年的重點計畫，與國際展覽集團的合作，相信能帶領台灣美容業界走出更寬廣的路。

Beauty Expo預計在明年3月27日在台北世貿一館登場，可望吸引230家企業展出最新產品，類別涵蓋美髮、護膚、化妝品、美甲、美睫、醫學 美容、頭皮護理、和生物技術等，將成為大規模的展覽。而香港商法蘭克福展覽有限公司臺灣分公司也將運用遍及180個國家與地區的全球銷售通路，注入到此次展會之中，幫助業者找到更多商機與客人。

選在此時雙方合作，也代表著台灣相關美業品牌具有強大的競爭度，根據統計，2024年台灣美容與個人護理市場收入將達到55.8億美元（約1,800億台幣），且觀察從疫情之後，更多人對於護膚、身體護理與護髮保養的需求度提升，且醫美、藥用護膚品銷售也大幅增長，網購也持續增加，因此聯合線上與法蘭克福展覽集團此時合作，將Beauty Expo成為國際平台是最佳時機。

Beauty Expo透過媒體影響力陪伴台灣美容業成長、轉型與國際交流，是2025年的重點計畫。記者吳致碩/攝影
Beauty Expo透過媒體影響力陪伴台灣美容業成長、轉型與國際交流，是2025年的重點計畫。記者吳致碩/攝影
Beauty Expo預計在明年3月27日在台北世貿一館登場，法蘭克福展覽有限公司消費品展副總裁Julia Uherek（左）與聯合線上總經理官振萱共同宣示雙方合作。記者吳致碩/攝影
Beauty Expo預計在明年3月27日在台北世貿一館登場，法蘭克福展覽有限公司消費品展副總裁Julia Uherek（左）與聯合線上總經理官振萱共同宣示雙方合作。記者吳致碩/攝影
台北美容展是台灣最具規模與影響力的展覽之一。本報資料照片
台北美容展是台灣最具規模與影響力的展覽之一。本報資料照片
TBNF台灣美髮美容化妝品產業全國聯合會許安毅理事長出席記者會。記者吳致碩/攝影
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品牌 法蘭克福

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