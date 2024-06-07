根本泰版馮迪索！花美男Mew快閃香港相挺萬寶龍快閃店

亞洲星勢力中的泰國已然成為全世界最熱發燒話題。今日便有泰星Mew（蘇帕西·宗澈瓦 / Mew Suppasit）出現在香港快閃，引起香港太古廣場中庭粉絲暴動！而現場以雪山為靈感打造的精品快閃店，更在背後藏有一段百年時光的閃耀致意、文藝氣質滿滿。

有別於日星的斯文、韓星的帥氣陰柔，泰國男星多給人溫柔、耽美的聯想。事實上，Mew練有一身健美體格，壯碩身形擁有強健的力量輪廓、宛如泰國版馮迪索，但更多了泰星獨有的陽剛、開朗。身兼男演員、歌手、主持人、模特兒的Mew（蘇帕西·宗澈瓦 / Mew Suppasit），曾在2022年演出BL戲劇《與愛同居》，其官方instagram帳號更擁有破600萬追蹤人次，只見Mew不時在社群中展現好身材與好品味，厚實的胸肌、健美的二三頭肌搭配上時而俊俏、時而冷酷的表情，難怪成功獲得粉絲喜愛與追隨。

而他快閃香港是因為受長期合作的萬寶龍（Montblanc）邀請、出席了「大師傑作」系列「雪山木屋」期間限定店出席活動。今日包含香港超人氣歌手張敬軒、柯煒林、胡子彤都成為活動亮點。其中是棒球員、也是演員的胡子彤除拍攝過熱血棒球電影《點五步》，近日也曾演出大熱港片《九龍城寨之圍城》，而張敬軒則是近年香港當紅明星，每年都開演唱會，並有《櫻花樹下》、《只是太愛你》與《酷愛》等多首膾炙人口金曲；不容錯過的更有新星柯煒林，先前曾演出《濁水漂流》或金馬獎男配角提名，並曾與台灣兩位不同導演合作過，近年已成香港的精品寵兒。

今日正式對外公開的萬寶龍太古廣場快閃店，實則是為向品牌「大師傑作」（Meisterstück）系列的100周年致意。該系列原本是以書寫工具為原點，將書寫由文字傳遞、昇華成為生活的儀式感，並賦予深邃的文化意涵，近年更擴展涵蓋皮件系列。為此萬寶龍便於現場展出了全新The Origin書寫工具、全新紀念皮件，以及明星傳承Nicolas Rieussec限量計時碼表；亮點皮件則還有全新英倫綠皮件系列公事包、手提包與信差包，將原本經典的德式古典風格融入了英式貴族氣息，該種綠色是品牌藝術總監Marco Tomasetta從1920年代資料中得到啟發，是在生產結束時、以噴槍手工塗抹於皮件表面，因此擁有獨特視覺。並延伸出149收納包、公文包、信差包、小型皮件等全系列。

值得一提的是，快閃店是以雪山靈感打造，不僅出自日前名導演魏斯安德森為萬寶龍拍攝的幽默趣味形象影片，也致敬萬寶龍與白朗峰（Mont Blanc）的不解之緣。店內並陳列一座進3公尺的大型Meisterstück模型，並設有特色圖書區、咖啡店與書桌，讓人在書香、墨水香氣、咖啡香氣間，孕育靈感、暢快寫作。