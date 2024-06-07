全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

迎接618購物節年中盛會，全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，買指定大家電68折起、全館家電9折、筆電58折起，入手冰箱、洗衣機、乾衣機消費滿額加碼抽「日本東京來單人回機票」。

全國電子「618購GO購」活動6月8日至6月18日開跑，空調、冰箱、洗衣機、電視四大家電指定商品68折起，下載全國電子APP並註冊會員，消費滿3萬元把萬點會員點數搶入袋，享總統級精緻安裝及8年免費延長保固，還能享Dyson指定清淨機62折起，以及原廠好禮。

活動期間買冰箱、洗衣機享5年延長保固，單筆滿3萬元抽「日本東京來單人回機票」；指定冰箱、洗衣機單品滿2萬元就送不沾鍋雙鍋組；指定對開冰箱送「24吋行李箱」，消費滿額「最高3,000點會員點數」；購買指定洗衣機可享雙重好禮送，先享「洗衣好幫手」好禮、再拿「最高3,000點會員點數」。

更值得注意的是，政府汰舊換新節能補助好評延長，購買一級能效空調、冰箱，每台汰舊換新可補助3,000元，搭配節能電器退還減徵貨物，節能補助最高5,000元。另外加入「環保綠點」買家電選周末，最高再送1,000元。

6月8日至6月18日活動期間全國電子全館家電9折起，選購全館家電滿額再享加1元帶走精選家電，包括Dyson吸塵器、Wi-Fi電子鎖或SAMSUNG Galaxy手機等。

梅雨季想揮別「濕」意，選用適合居住坪數的除溼機才能有效降低環境濕度，活動期間到全國電子選購指定機型除濕機下殺7折起，再享政府退稅補助最高1,200元。換新瓦斯爐、瓦斯熱水器搶搭618購物節9折優惠浪潮，買大同電鍋單筆滿5,000元贈鮮綠生活優級栗香地瓜，「鍋鍋有賞」單品電子鍋消費滿萬元送鮭魚。

全國電子「618購GO購」還有筆電58折起、最高下殺13,000元，手機最高下殺8,000元；買筆電送羅技滑鼠墊，買指定筆電再送500元折價券，加購筆電週邊最高可現省1,200元，加購手機週邊現省最低390元起。

全國電子APP行動支付全新上線，6月8日至6月18日行動支付綁定指定銀行分期最高回饋5,000點；若想選購空調沁涼一夏，6月底前滿3萬元再送1,000點（限量），還有we單筆滿萬再加碼送100點（限量），最高可獲得6,100點會員點數。

全國電子「618購GO購」6月7日至6月18日購物金額滿3萬以上，登錄發票加碼贈送樂天女孩ESG限量商品，包括樂天女孩環保多功能調濕桌墊、樂天女孩除臭調濕包。