快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全國電子「618購GO購」活動6月8日至6月18日開跑，空調、冰箱、洗衣機、電視四大家電指定商品68折起，購買指定機型冰箱、洗衣機最高再送3,000點會員點數。圖／全國電子提供
全國電子「618購GO購」活動6月8日至6月18日開跑，空調、冰箱、洗衣機、電視四大家電指定商品68折起，購買指定機型冰箱、洗衣機最高再送3,000點會員點數。圖／全國電子提供

迎接618購物節年中盛會，全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，買指定大家電68折起、全館家電9折、筆電58折起，入手冰箱洗衣機、乾衣機消費滿額加碼抽「日本東京來單人回機票」。

全國電子「618購GO購」活動6月8日至6月18日開跑，空調、冰箱、洗衣機、電視四大家電指定商品68折起，下載全國電子APP並註冊會員，消費滿3萬元把萬點會員點數搶入袋，享總統級精緻安裝及8年免費延長保固，還能享Dyson指定清淨機62折起，以及原廠好禮。

活動期間買冰箱、洗衣機享5年延長保固，單筆滿3萬元抽「日本東京來單人回機票」；指定冰箱、洗衣機單品滿2萬元就送不沾鍋雙鍋組；指定對開冰箱送「24吋行李箱」，消費滿額「最高3,000點會員點數」；購買指定洗衣機可享雙重好禮送，先享「洗衣好幫手」好禮、再拿「最高3,000點會員點數」。

更值得注意的是，政府汰舊換新節能補助好評延長，購買一級能效空調、冰箱，每台汰舊換新可補助3,000元，搭配節能電器退還減徵貨物，節能補助最高5,000元。另外加入「環保綠點」買家電選周末，最高再送1,000元。

6月8日至6月18日活動期間全國電子全館家電9折起，選購全館家電滿額再享加1元帶走精選家電，包括Dyson吸塵器、Wi-Fi電子鎖或SAMSUNG Galaxy手機等。

梅雨季想揮別「濕」意，選用適合居住坪數的除溼機才能有效降低環境濕度，活動期間到全國電子選購指定機型除濕機下殺7折起，再享政府退稅補助最高1,200元。換新瓦斯爐、瓦斯熱水器搶搭618購物節9折優惠浪潮，買大同電鍋單筆滿5,000元贈鮮綠生活優級栗香地瓜，「鍋鍋有賞」單品電子鍋消費滿萬元送鮭魚。

全國電子「618購GO購」還有筆電58折起、最高下殺13,000元，手機最高下殺8,000元；買筆電送羅技滑鼠墊，買指定筆電再送500元折價券，加購筆電週邊最高可現省1,200元，加購手機週邊現省最低390元起。

全國電子APP行動支付全新上線，6月8日至6月18日行動支付綁定指定銀行分期最高回饋5,000點；若想選購空調沁涼一夏，6月底前滿3萬元再送1,000點（限量），還有we單筆滿萬再加碼送100點（限量），最高可獲得6,100點會員點數。

全國電子「618購GO購」6月7日至6月18日購物金額滿3萬以上，登錄發票加碼贈送樂天女孩ESG限量商品，包括樂天女孩環保多功能調濕桌墊、樂天女孩除臭調濕包。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、官網、APP公告為準。

全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，筆電58折起、最高下殺13,000元，手機最高下殺8,000元。圖／全國電子提供
全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，筆電58折起、最高下殺13,000元，手機最高下殺8,000元。圖／全國電子提供
全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，政府汰舊換新節能補助好評延長，購買一級能效空調、冰箱，每台汰舊換新可補助3,000元，搭配節能電器退還減徵貨物，節能補助最高5,000元。圖／全國電子提供
全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，政府汰舊換新節能補助好評延長，購買一級能效空調、冰箱，每台汰舊換新可補助3,000元，搭配節能電器退還減徵貨物，節能補助最高5,000元。圖／全國電子提供
全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，買指定大家電68折起、筆電58折起，消費滿額+1元送dyson吸塵器，樂享會員點數瘋狂送。圖／全國電子提供
全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，買指定大家電68折起、筆電58折起，消費滿額+1元送dyson吸塵器，樂享會員點數瘋狂送。圖／全國電子提供

冰箱 洗衣機

延伸閱讀

衣服會被葷食汙染！吃素二姑禁大姑「共用洗衣機」 網全傻眼：走火入魔

香蕉也能進冰箱保存！5步驟包上保鮮膜 「放1個月也不會壞」

別再整把塞冰箱！農糧署曝4訣竅 輕鬆延長「葉菜類」保存時間

全國電子台東店6/1開幕！限時5天「全館家電9折」　還有限時拍賣1元起標

相關新聞

成家的一站式服務鏈！燦坤×歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」台中開幕

3C家電通路又創新局，燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」今天（6月7日）正式開幕，傢俱家飾...

聯合線上攜手法蘭克福集團！讓Beauty Expo站上國際舞台

台灣最具規模與歷史的「台北美容保養展暨美甲美睫博覽會」將更與國際接軌，帶領台灣的美業面向國際舞台。美容展主辦單位聯合線上...

根本泰版馮迪索！花美男Mew快閃香港相挺萬寶龍快閃店

亞洲星勢力中的泰國已然成為全世界最熱發燒話題。今日便有泰星Mew（蘇帕西·宗澈瓦 / Mew Suppasit）出現在香...

全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

迎接618購物節年中盛會，全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，買指定大家電68折起、全館家電9折、筆...

Nespresso Ｘ PANTONE超時尚配件登場 咖啡機2,990元起

你認為夏天是什麼顏色？今夏，Nespresso攜手全球色彩領導權威PANTONE，以地中海沿岸地區極具代表性的熱情為靈感...

「性別平權」發聲的先驅馬修伯恩 新版「羅密歐與茱麗葉」選角秘辛大公開

六月為「同志驕傲月」，人們會高舉彩虹旗幟表示對於 LGBTQ+族群的支持與認同。英國指標性編舞家馬修伯恩也是為「性別平權」發聲的先驅，他的經典作品《天鵝湖》沿用柴可夫斯基的音樂，早在1995年即大膽選用全男性天鵝詮釋經典之作，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界，大獲好評。今年七月他將領軍英國舞蹈界最具關注度的「新冒險舞團」首度登台演出，跳脫過往思維、探討當代多元議題的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，盛大於北高國家級場館巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及udn售票網熱賣中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。