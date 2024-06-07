快訊

大雨狂轟中南部！台鐵瑞穗至三民淹水 部分列車延誤、停駛

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

Nespresso Ｘ PANTONE超時尚配件登場 咖啡機2,990元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
Nespresso即日起祭出冰咖玩夏618優惠，全系列咖啡機限時2,990元起。圖/Nespresso提供
Nespresso即日起祭出冰咖玩夏618優惠，全系列咖啡機限時2,990元起。圖/Nespresso提供

你認為夏天是什麼顏色？今夏，Nespresso攜手全球色彩領導權威PANTONE，以地中海沿岸地區極具代表性的熱情為靈感，打造聯名的限定色：柑橘橙及充滿繽紛活力的感官調色盤，呼應著地中海標誌性的海濱小鎮，並將色彩延伸至限量款柑橘橙咖啡機、自製冰棒盒、咖啡隨行杯與多種時尚配件，同時搭配夏季全新推出「仲夏杏仁香草風味冰咖啡」與多款人氣冰咖啡限定風味。

Nespresso祭出冰咖玩夏618優惠，至6月19日全系列咖啡機2,990元起，繽紛輕巧的Vertuo POP 3,990元（原價5,900元）、熱銷Essenza Mini咖啡機今夏最優惠2,990元（原價4,500元）；此外，即日起凡購買任150顆咖啡膠囊即贈PANTONE柑橘橙冰萃組（價值860元，數量有限，贈完為止），包含BARISTA製冰盒以及自製冰棒盒。

為了讓消費者沉浸式體驗夢幻般的夏日假期，Nespresso也帶來全新夏日限量款「仲夏杏仁香草風味冰咖啡」，此款咖啡以輕焙阿拉比卡豆方式，帶來迷人的杏仁香氣與香草甜香，令人聯想起義大利杏仁餅與香草卡士達的香甜滋味。添加些許冰塊，及倒入冰水或冰牛奶，享受宛如被陽光輕吻的冰咖啡體驗。

此外，Nespresso夏日限定版冰咖啡即日起也重磅回歸，包含獨具清爽椰香風味的「椰香風情限量冰咖啡」、輕烘焙果香感鮮明的「拉杰若冰咖啡」、中烘焙具穀物木質香調的「馥緹冰咖啡」，三款VERTUO咖啡為喜愛大杯冰咖啡的消費者帶來口感濃郁的沁涼體驗。此外，喜歡冷萃咖啡口感的消費者可不能錯過「冷萃感咖啡─濃郁強烈」，口感滑順香醇，帶有烘焙穀物香與焦糖甜香調，適合在炎夏品嘗。

廣受消費者熱愛的ORIGINAL系列也同步登場，包含清爽冰咖啡、濃醇冰咖啡，以及具異國情調的椰香風情限量冰咖啡。

限量PANTONE柑橘橙冰萃組，包含製冰盒以及自製冰棒盒。圖/Nespresso提供
限量PANTONE柑橘橙冰萃組，包含製冰盒以及自製冰棒盒。圖/Nespresso提供
NOMAD咖啡隨行杯新色登場，今夏推出聯名限定色柑橘橙與水彩藍。圖/Nespresso提供
NOMAD咖啡隨行杯新色登場，今夏推出聯名限定色柑橘橙與水彩藍。圖/Nespresso提供

咖啡

延伸閱讀

Nespresso巨大膠囊快閃店 4月27日登陸華山

相關新聞

成家的一站式服務鏈！燦坤×歐德首間WanDau策略合作門市「敦富店」台中開幕

3C家電通路又創新局，燦坤與歐德傢俱集團聯合打造首間WanDau策略合作門市「敦富店」今天（6月7日）正式開幕，傢俱家飾...

聯合線上攜手法蘭克福集團！讓Beauty Expo站上國際舞台

台灣最具規模與歷史的「台北美容保養展暨美甲美睫博覽會」將更與國際接軌，帶領台灣的美業面向國際舞台。美容展主辦單位聯合線上...

根本泰版馮迪索！花美男Mew快閃香港相挺萬寶龍快閃店

亞洲星勢力中的泰國已然成為全世界最熱發燒話題。今日便有泰星Mew（蘇帕西·宗澈瓦 / Mew Suppasit）出現在香...

全國電子「618購GO購」！限時推指定四大家電68折起、筆電58折起

迎接618購物節年中盛會，全國電子6月8日至6月18日祭出「618購GO購」活動，買指定大家電68折起、全館家電9折、筆...

Nespresso Ｘ PANTONE超時尚配件登場 咖啡機2,990元起

你認為夏天是什麼顏色？今夏，Nespresso攜手全球色彩領導權威PANTONE，以地中海沿岸地區極具代表性的熱情為靈感...

「性別平權」發聲的先驅馬修伯恩 新版「羅密歐與茱麗葉」選角秘辛大公開

六月為「同志驕傲月」，人們會高舉彩虹旗幟表示對於 LGBTQ+族群的支持與認同。英國指標性編舞家馬修伯恩也是為「性別平權」發聲的先驅，他的經典作品《天鵝湖》沿用柴可夫斯基的音樂，早在1995年即大膽選用全男性天鵝詮釋經典之作，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界，大獲好評。今年七月他將領軍英國舞蹈界最具關注度的「新冒險舞團」首度登台演出，跳脫過往思維、探討當代多元議題的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，盛大於北高國家級場館巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及udn售票網熱賣中！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。