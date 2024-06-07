Nespresso Ｘ PANTONE超時尚配件登場 咖啡機2,990元起

你認為夏天是什麼顏色？今夏，Nespresso攜手全球色彩領導權威PANTONE，以地中海沿岸地區極具代表性的熱情為靈感，打造聯名的限定色：柑橘橙及充滿繽紛活力的感官調色盤，呼應著地中海標誌性的海濱小鎮，並將色彩延伸至限量款柑橘橙咖啡機、自製冰棒盒、咖啡隨行杯與多種時尚配件，同時搭配夏季全新推出「仲夏杏仁香草風味冰咖啡」與多款人氣冰咖啡限定風味。

Nespresso祭出冰咖玩夏618優惠，至6月19日全系列咖啡機2,990元起，繽紛輕巧的Vertuo POP 3,990元（原價5,900元）、熱銷Essenza Mini咖啡機今夏最優惠2,990元（原價4,500元）；此外，即日起凡購買任150顆咖啡膠囊即贈PANTONE柑橘橙冰萃組（價值860元，數量有限，贈完為止），包含BARISTA製冰盒以及自製冰棒盒。

為了讓消費者沉浸式體驗夢幻般的夏日假期，Nespresso也帶來全新夏日限量款「仲夏杏仁香草風味冰咖啡」，此款咖啡以輕焙阿拉比卡豆方式，帶來迷人的杏仁香氣與香草甜香，令人聯想起義大利杏仁餅與香草卡士達的香甜滋味。添加些許冰塊，及倒入冰水或冰牛奶，享受宛如被陽光輕吻的冰咖啡體驗。

此外，Nespresso夏日限定版冰咖啡即日起也重磅回歸，包含獨具清爽椰香風味的「椰香風情限量冰咖啡」、輕烘焙果香感鮮明的「拉杰若冰咖啡」、中烘焙具穀物木質香調的「馥緹冰咖啡」，三款VERTUO咖啡為喜愛大杯冰咖啡的消費者帶來口感濃郁的沁涼體驗。此外，喜歡冷萃咖啡口感的消費者可不能錯過「冷萃感咖啡─濃郁強烈」，口感滑順香醇，帶有烘焙穀物香與焦糖甜香調，適合在炎夏品嘗。