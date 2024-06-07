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迪麗熱巴最新美照秀珍珠 MIKIMOTO獻禮開啟人生新階段

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴六月誕生珍珠拍攝全新形象。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴六月誕生珍珠拍攝全新形象。圖／MIKIMOTO提供

六月的誕生石正是優雅迷人的珍珠，以珍珠聞名的MIKIMOTO發布品牌全球代言人迪麗熱巴最新的形象照歡慶珍珠月，她配戴結合緞帶蝴蝶結設計的Jeux de Rubans頂級珠寶系列，MIKIMOTO將日本Akoya珍珠及白南洋珍珠配上緞帶設計，點綴璀璨鑽石，更能突顯珍珠的柔美感；本月更推出經典Universe Elements系列新品，無論是處在人生新起點的畢業學子、或是即將邁入新階段的新鮮人，為六月獻上無限希望和幸運美好。

迪麗熱巴動人演繹Jeux de Rubans頂級珠寶系列，以貴重金屬與鑽石輕輕結起隨風輕揚的輕柔緞帶，以環繞優雅動人的弧線，襯托顆顆圓潤的珍珠，其中一款項鍊以珍珠化成富立體感的領口設計，彷似流動的海浪般飄逸柔美；另一款項鍊則在蝴蝶結中添上耀目的海藍寶石，呼應著孕育珍珠的美麗湛藍海洋。系列亦有耳環及戒指款式，皆以鑲鑽蝴蝶結搭配白南洋珍珠，顯得迪麗熱巴盛世美顏更為清麗脫俗。

迪麗熱巴形象圖配戴作品Mikimoto Jeux de Rubans頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象圖配戴作品Mikimoto Jeux de Rubans頂級珠寶系列珍珠鑽石項鍊。圖／MIKIMOTO提供
Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
Universe Elements系列珍珠鑽石墜鍊。圖／MIKIMOTO提供
Universe Elements系列珍珠鑽石墜鍊。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列南洋珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.25克拉，搭配日本Akoya珍珠，20萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列南洋珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.25克拉，搭配日本Akoya珍珠，20萬4,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴六月誕生珍珠拍攝全新形象的幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴六月誕生珍珠拍攝全新形象的幕後花絮。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.18克拉，搭配日本Akoya珍珠，14萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石總重約0.18克拉，搭配日本Akoya珍珠，14萬7,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
新品Universe Elements系列珍珠鑽石耳骨夾，18K白金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象圖配戴作品Mikimoto Jeux de Rubans頂級珠寶系列海水藍寶珍珠鑽石項鍊。圖／MIKIMOTO提供
迪麗熱巴形象圖配戴作品Mikimoto Jeux de Rubans頂級珠寶系列海水藍寶珍珠鑽石項鍊。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴六月誕生珍珠拍攝全新形象。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴六月誕生珍珠拍攝全新形象。圖／MIKIMOTO提供

迪麗熱巴

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