整理包／4大超商「端午連假限時優惠」一次看！霜淇淋、思樂冰、咖啡全都有

端午節即將到來，不僅是久違的連休，更是今年最後一個連續假期。看好連假商機，4大超商再出招，紛紛祭出咖啡、霜淇淋、飲料、零食等多項限時優惠，7-ELEVEN、全家便利商店還有滿額贈活動，不論連假出遊、聚會或居家囤貨都是好時機！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN即日起至6月10日推出「Fun粽一夏端午節會員雙優惠活動」，OPENPOINT會員購買指定12大類別商品享單筆滿222元立折22元，或是滿999元立折100元再加贈20點OPENPOINT點數，等同最高回饋價值120元；全店結帳金額滿999元再享好禮3選1，除了最受歡迎贈品五月花厚棒衛生紙（1串）強勢回歸，更首度新增消暑冰飲品Niseko牛奶巧酥雪糕盒冰1盒、AB優酪乳517ml（原味）2瓶。活動期間加碼推出CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2杯100元、CITY PRIMA中杯精品美式咖啡2杯100元、農心香辣海鮮烏龍麵（袋）買2送2、韓國熊津玉米鬚茶買2送2等多元優惠組合。

冰品也有優惠，6月7日至6月9日思樂冰全品項第2杯7折；6月7日至6月9日霜淇淋全品項持icash2.0、icash Pay支付可享第2支半價；6月7日至6月9日酷聖石複合店3oz系列冰淇淋第2件半價，6月10日「酷聖石日」3oz系列冰淇淋第2件10元。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至6月10日使用指定支付方式購買指定商品單筆消費滿500元即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折20元（單筆不累贈，限量贈完為止）；同一期間於全家便利商店購買指定商品單筆消費滿1,000元送好禮5選1兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳（單筆不累贈，兌換期限至7月9日）。全家便利商店店舖6月10日前同時推出「聰明消費學」活動，百大夯品同品牌、同價位可享第2件5折，商品包含飲料、零食、冰品等。

全家便利商店App「隨買跨店取」即日起至6月10日推出Fami!ce霜淇淋5支188元快閃優惠（不限口味）；6月7日至6月10日Let’s Café及私品茶推出4組199元優惠組合，包含Let’s Café特濃經典美式咖啡6杯、特濃經典拿鐵5杯、私品茶55元系列6杯或65元系列5杯（每會員各限購2組，兌換期限至8月31日）。

●萊爾富

萊爾富即日起至6月10日推出「粽夏端午」活動，指定商品特惠最低39元起，像是適合夏日使用的舒潔舒涼冰巾18抽，單件原價99元，活動期間單件優惠價39元；Hi café系列的特大杯冰冬瓜風味氣泡，原單杯售價55元，6月10日前單杯優惠價39元；還有端午節食粽必搭的愛之味甜辣醬165g（單件售價40元），即日起至6月25日可享3件優惠價99元。

即日起至6月25日萊爾富門市推出購買指定寶特瓶／鋁罐／鋁箔包商品任選滿2件，即可享「轉轉樂一夏」螢幕轉盤遊戲優惠一次，隨機折扣包含任2件0元、59折、69折、73折、79折、83折、89折等優惠。

●OKmart

OKmart即日起至6月11日推出「OKCAFE莊園級咖啡買2送1」活動，至全台門市購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵、大杯濃厚莊園級美式咖啡／拿鐵，不限冰熱，即享同品項買2送1優惠。專屬雲端商城OKmall也同步推出「粽享咖啡」活動，於6月7日至6月11日期間，購買大杯莊園級美式咖啡／拿鐵享同品項買6送3、買20送12活動，再贈送OKpoint 555點。

此外，OKmart即日起至6月19日規畫「夏日食光」全店活動，至全台850間門市購買指定小寶特瓶、冰品、太空包等指定商品，可享任選第2件8折優惠。