水天一色新體驗！全台TOP6人氣「SUP景點」任君挑選
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「SUP景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的SUP景點排行。
你喜歡SUP（立式划槳）嗎？不少人喜歡手握划槳，遙望夏日的陽光灑在波光粼粼的海面，在美好的午後，啟航展開一段美好的旅程。但在台灣，有哪些SUP活動地點備受網友們討論呢？讓我們一起看看這些台灣著名的SUP活動地點吧！
絕美「日月潭」追逐日出晨曦 南海風光「小琉球」綠蠵龜出沒
觀察近一年網友針對「SUP景點」的相關話題討論，可以發現「日月潭」最受到網友熱議，日月潭平靜的水域非常適合新手體驗SUP，而美麗的日出更受到許多網友的討論，如「日出真的好漂亮」、「到看到絕美的日出，一切都值得了」，更有網友驚呼道「居然不用去海邊就可以玩SUP了」，大推不同時間點的日月潭有不同的美，但都能讓人遠離塵囂，好好充電！
而「小琉球」也受到不少網友討論。相比日月潭的靜謐，小琉球則充滿著熱帶的南國風情，除了有覆滿珊瑚的近海秘境外，更有悠遊其中的海龜。不少人便分享自己在小琉球的美好經歷，玩笑表示自己最喜歡「不一樣的小琉球之美，也愛今天碰瓷害我差點30萬飛走的海龜」，或提到「小琉球的海好藍、好清澈」。
此外，「龜山島」也是著名的SUP地點。龜山島屬於活火山的地質結構，當海底熱泉夾帶著二氧化碳、硫化物質等物質噴出海床時，便會讓大海的鈷藍染上牛奶般的色澤，也因此不少人稱之為「上帝打翻的牛奶」，許多網友為此驚嘆道「湛藍海水配上乳白色牛奶海，心情瞬間被療癒！」、「第一次來牛奶海超快樂，SUP、跳水、跑板好幾輪，玩到精疲力盡」，龜山島特別的地質景觀讓不少人留下難忘的記憶。
看完網友們對SUP地點的討論，你是否也躍躍欲試了呢？SUP是一項融合了運動、放鬆與冒險的好選擇，讓我們拿起槳，踏上SUP板，一起探索水上的新世界吧！
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「SUP景點」相關討論則數。
觀測期間：2023/05/01~2024/05/15，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）
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