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潛艦鋼或小夜曲？ 德式製表的文藝復興

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Sinn U50 S L限量專業潛水表，潛艇鋼、41毫米、自動上鍊機芯、通過歐洲DNV潛水認證、夜光混合陶瓷面盤、限量500只。圖／敦文提供
Sinn U50 S L限量專業潛水表，潛艇鋼、41毫米、自動上鍊機芯、通過歐洲DNV潛水認證、夜光混合陶瓷面盤、限量500只。圖／敦文提供

雖然現今機械表要以瑞士為大宗，但身為工業大國的德國，同樣也在精密複雜機械表領域誕生多個知名品牌，擁有完全不輸瑞士的強悍、高級感，以及日耳曼民族的素雅風格，一如近日便有格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）正於台北寶鴻堂忠孝店盛大展出。

緣起德國製表重鎮格拉蘇蒂小鎮的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），是不輸另一集團品牌「朗格」的德國高級表代表。品牌近日為新款Serenade Luna「小夜曲」月相表全新上市。32.5毫米的尺寸迷你纖巧，並搭配品牌自製、具有矽游絲、抗震擺輪系統的Calibre 35-14自動上鍊機芯；表款共有精鋼或18K紅金，珍珠母貝、藍色或橄欖綠色面盤，素面或鑲鑽款。如夢似幻的月相與唯美風格，將自6月8日起至20日止、於寶鴻堂鐘表台北忠孝店展出。

同樣源自格拉蘇蒂，但風格更為簡約清爽、價格相對為入門、中價位的NOMOS，近日同樣發表了新款的Zurich World Time台灣限定款，以品牌實用、頗受歡迎的世界時區功能為基礎，但帶來橄欖綠配色，表款可透過單按鈕即可簡單設定；台灣版的設計特色在於將台北設定為12點方向位置、成為世界時區的「主場」，並以熱情的紅色標示。綠色面盤全球限量25只，另有藍色面盤則為限量50只、已少量到貨台灣。

而使用德國「潛艦鋼」材成為表殼材質的Sinn則展現了強悍、深潛的不同風格，推薦新品的U50 S L限量特別款，以全白的夜光面盤搭配黑色PVD硬化表殼，表殼並融入了陶瓷零件，具有高程度的抗腐蝕能力，動力來源則為SW300-1機械機芯。表款除了具備500米防水性能，並依循歐洲潛水裝備標準進行測試、因而獲得DNV認證，全球限量500只，展現德國高級工業製品的優異水準。

屬於德國製表中高價位設定的NOMOS Glashütte，近日發表新款台灣限定Zurich World Time腕表，將台灣定位成世界的時間C位、別具收藏玩味。圖／NOMOS提供
屬於德國製表中高價位設定的NOMOS Glashütte，近日發表新款台灣限定Zurich World Time腕表，將台灣定位成世界的時間C位、別具收藏玩味。圖／NOMOS提供
格拉蘇蒂原創正於寶鴻堂台北忠孝店展出，並帶來2024新款的Serenade Luna小夜曲女表。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創正於寶鴻堂台北忠孝店展出，並帶來2024新款的Serenade Luna小夜曲女表。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲女表，精鋼、32.5毫米、自動上鍊機芯、時標鑲鑽、時間顯示與月相功能，35萬元。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創Serenade Luna小夜曲女表，精鋼、32.5毫米、自動上鍊機芯、時標鑲鑽、時間顯示與月相功能，35萬元。圖／格拉蘇蒂原創提供
Calibre 35-14型自動上鍊機芯配有紅金自動盤，展現有別瑞士的德式修飾工藝之美。圖／格拉蘇蒂原創提供
Calibre 35-14型自動上鍊機芯配有紅金自動盤，展現有別瑞士的德式修飾工藝之美。圖／格拉蘇蒂原創提供
NOMOS Glashütte台灣限定Zurich World Time腕表以橄欖、森林綠色為面盤主軸，並搭配象徵熱情的紅色，包含世界時區的Taipei字樣也以紅色醒目標示。圖／NOMOS提供
NOMOS Glashütte台灣限定Zurich World Time腕表以橄欖、森林綠色為面盤主軸，並搭配象徵熱情的紅色，包含世界時區的Taipei字樣也以紅色醒目標示。圖／NOMOS提供
NOMOS屬於德國手表品牌中的中價位與簡約、洗鍊路線，展現日常的生活感。圖／NOMOS提供
NOMOS屬於德國手表品牌中的中價位與簡約、洗鍊路線，展現日常的生活感。圖／NOMOS提供
特殊的夜光塗料陶瓷面盤，將讓低光源、夜間都能擁有不輸白晝的閱讀便利性。圖／敦文提供
特殊的夜光塗料陶瓷面盤，將讓低光源、夜間都能擁有不輸白晝的閱讀便利性。圖／敦文提供

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