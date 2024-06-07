潛艦鋼或小夜曲？ 德式製表的文藝復興

雖然現今機械表要以瑞士為大宗，但身為工業大國的德國，同樣也在精密複雜機械表領域誕生多個知名品牌，擁有完全不輸瑞士的強悍、高級感，以及日耳曼民族的素雅風格，一如近日便有格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）正於台北寶鴻堂忠孝店盛大展出。

緣起德國製表重鎮格拉蘇蒂小鎮的格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），是不輸另一集團品牌「朗格」的德國高級表代表。品牌近日為新款Serenade Luna「小夜曲」月相表全新上市。32.5毫米的尺寸迷你纖巧，並搭配品牌自製、具有矽游絲、抗震擺輪系統的Calibre 35-14自動上鍊機芯；表款共有精鋼或18K紅金，珍珠母貝、藍色或橄欖綠色面盤，素面或鑲鑽款。如夢似幻的月相與唯美風格，將自6月8日起至20日止、於寶鴻堂鐘表台北忠孝店展出。

同樣源自格拉蘇蒂，但風格更為簡約清爽、價格相對為入門、中價位的NOMOS，近日同樣發表了新款的Zurich World Time台灣限定款，以品牌實用、頗受歡迎的世界時區功能為基礎，但帶來橄欖綠配色，表款可透過單按鈕即可簡單設定；台灣版的設計特色在於將台北設定為12點方向位置、成為世界時區的「主場」，並以熱情的紅色標示。綠色面盤全球限量25只，另有藍色面盤則為限量50只、已少量到貨台灣。