「teamLab共創！未來園」預售倒數 推出抽獎活動

繼2022《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》在台創下30萬人口碑佳績，將日本現正於沖繩展出的作品引進，打造全新展覽來台，作品以「共創」為概念、從小孩到大人都能重拾熾熱童心，自由打開創意腦洞、盡情玩耍！本次展覽由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，以沉浸式互動的形式，讓每一位體驗者都能成為展覽的創作元素之一。目前展覽預售優惠進入最終倒數，6月14日將於國立科教館盛大開展，主辦單位加碼推出，凡於udn售票網購買「teamLab共創！未來園 台北」預售票，還能參加於2024年2月9日在東京麻布台Hills新開幕「teamLab 無界」門票抽獎活動，喜愛teamLab作品的民眾要把握機會唷!

本次共展出10件作品，透過巧妙的空間設計，打造大場域沉浸感，並透過色彩繽紛、絢麗的景緻，讓體驗者倘佯蔚藍海洋、恣意於空中翱翔，甚至化身太陽光能，以溜滑梯的形式培育水果園，極富教育與環境寓意，運用多元視角重新欣賞世界，整個作品群宛若生生不息的自然生態，不僅瞬息萬變，場景迷幻綺麗，每一次造訪都有嶄新收穫，同時在「彩繪工廠」還可以將自己所描繪的圖案印製成徽章，將美好的一角帶回留念，今年6月14日起，我們將敞開「teamLab共創！未來園 台北」大門，邀請民眾入場體驗恣意創作、玩耍！

預售優惠單人票390元、預售雙人套票750元、預售三人套票1120元，4月30日起開放全通路預售購買，優惠僅到6月13日，更多展覽資訊敬請依展覽官方網站、官方FB、IG公告內容為主。