「性別平權」發聲的先驅馬修伯恩 新版「羅密歐與茱麗葉」選角秘辛大公開
六月為「同志驕傲月」，人們會高舉彩虹旗幟表示對於 LGBTQ+族群的支持與認同。英國指標性編舞家馬修．伯恩也是為「性別平權」發聲的先驅，他的經典作品《天鵝湖》沿用柴可夫斯基的音樂，早在1995年即大膽選用全男性天鵝詮釋經典之作，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界，大獲好評。今年七月他將領軍英國舞蹈界最具關注度的「新冒險舞團」首度登台演出，跳脫過往思維、探討當代多元議題的現象級舞劇《羅密歐與茱麗葉》，盛大於北高國家級場館巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及 udn售票網熱賣中！
被歐美藝術界讚譽「鬼才」及「舞蹈界大娛樂家」的馬修．伯恩，在新冒險舞團正式開始排練前，會先行了解舞者的生活背景去做適度的選角參考，要求每一位舞者寫下所扮演角色的人生細節與加入舞團的原因等。在《羅密歐與茱麗葉》的故事中，男女孩被嚴格規範不得接觸，必須關在不同地方，而曾經有一位生理男、但性別認同是女性的演員，他被安排在男生舞群當中，只是以「女性」的外表演出，貼近他過往的人生經歷，同時利用這個角色去埋入性別認同的議題討論。
本作亦跳脫原本莎士比亞筆下角色的性格設定，文本裡較為嬌柔的茱麗葉，好像只能順從別人安排的命運，新版的茱麗葉則是擁有堅毅不服輸的特性，即使受到警衛鐵豹的侵犯，仍舊奮力與命運抗衡。這次擔綱女主角之一的卡司，亦有黑人女性面孔：Monique Jonas，以優異成績自倫敦當代舞蹈學院畢業後，曾隨著英國各大舞團至各國巡演，長年與英國知名舞蹈公司Rambert Dance Company和知名丹麥編舞家Kim Brandstrup合作並創辦Jona舞團持續培育舞者及支持非洲藝術家，提供透過舞蹈藝術發聲的管道，獲選為茱麗葉的她，其出類拔萃的舞蹈技巧，在海外巡演時大獲好評！
知名劇評人耿一偉說馬修．伯恩就如同舞蹈藝術界裡的史蒂芬·史匹柏，不喜歡採用傳統方式編舞、講故事，傾向採用新穎且符合現實狀態的方式演繹作品，希望觀眾拋開先入為主的意念，用全新視角欣賞、觀賞故事走向！與音樂劇不同，全程近兩小時沒有對白，透過舞者豐富的肢體語言，以及充滿戲劇張力的情節，視覺化的媒介引領觀眾進入舞劇故事軌跡，就算是「舞作小白」也無須事先做功課，只要走入劇場，還是能夠輕易看得懂！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院， udn售票網現正熱賣中，雙人套票88折，更多詳情請上udn瘋活動官網查詢，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）
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