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黃仁勳、林百里私廚宴細節曝光 居然有皇室頂級伴手禮
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳此行來台，掀起旋風，與眾多科技大老們的餐敘更是引發媒體與粉絲追逐、討論，6月5日由廣達董事長林百里再度作東，邀請黃仁勳到「500盤獲獎名店」、也是全台最難訂位三大私廚之一的「喜相逢麵館」用餐，其中神秘的用餐細節曝光，原來現場貴賓包括黃仁勳，還獲得英國皇室頂級的貴賓禮。
據了解，貴賓禮由喜相逢私廚老闆孫哥與荷風國際董事長馬兆民共同操辦，出席的每個人均有，特別準備了創立於1760年英國皇室沙龍香氛品牌CREED，其中最具霸氣的「皇者之風」、以及剛上市的Queen of Silk 紫玉凝霞，兩瓶香氛作為貴賓贈禮。
CREED是英國國王喬治三世的御用訂製品牌，更是許多頂層名流、明星等的最愛香氛品牌，展現出奢華的香氣層次美學。
具有皇室尊榮感的「皇者之風」，當時是為阿拉伯沙特國王量身打造的香水，以木香、麝香與海洋調為主；Queen of Silk 紫玉凝霞為全新推出，帶來異國木質香調。
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