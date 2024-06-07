李英愛現身南法亮相珠寶活動 大長今氣質美貌碾壓全場

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於南法聖特羅佩的聖莫爾城堡（Castel Sant'Elmo）發表年度頂級珠寶系列「Awakened Hands, Awakened Minds」，這個Francesca Amfitheatrof 為路易威登創作的第六個頂級珠寶系列，頌揚十九世紀法國的輝煌變革，為迄今規模最龐大的系列。包括韓國女星李英愛、英國女星菲比迪尼（Phoebe Dynevor）、金晨、泰國女星Urassaya Sperbund等人登盛裝出席。

涵蓋13個主題、220件獨一無二的珠寶的「Awakened Hands, Awakened Minds」頂級珠寶系列，以設計語言勾勒十九世紀法國的錯綜複雜和創新，以及作為世界中心的巴黎。

系列的第一個篇章《Awakened Hands 覺醒的手藝》包含11個主題和100件獨一無二的作品，以終結皇室統治為開端，法國的工坊及工匠展開自由探索和實驗，激發工藝與知識的復興。而在1837年來到巴黎的16歲品牌創辦人路易威登（Louis Vuitton），也在此際展現出製作行李箱的雄心壯志。「工藝成為此國家的貨幣，造就出法國生活藝術，也就是我們今天所知的奢侈品。」Francesca Amfitheatrof說。

第一個篇章包括採用可溯源莫三比克紅寶石編織經典Monogram Flower花朵圖案蕾絲的Splendeur華麗系列，鑲嵌重達12.92克拉尚比亞祖母綠的Séduction誘惑項鍊，以寶石馬賽克襯托尚比亞祖母綠的Phenomenal非凡系列，以及單純使用鑽石的Elegance典雅系列。