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謝師宴商機旺 王品秀學生證請吃和牛、西堤10人享9折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「西堤牛排」同步推出畢業聚餐優惠，到店內用10客經典套餐(含以上)，出示優惠畫面，就享整桌9折優惠。還可嘗鮮新上市的「威靈頓牛排」。 王品/提供
「西堤牛排」同步推出畢業聚餐優惠，到店內用10客經典套餐(含以上)，出示優惠畫面，就享整桌9折優惠。還可嘗鮮新上市的「威靈頓牛排」。 王品/提供

畢業時節，謝師宴需求增溫，王品（2727）三大品牌即日起推出專屬方案，「王品牛排」即日起到7月31日期間，平日內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客由「王品牛排」款待價值1,969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。「西堤牛排」即日起到7月31日期間，內用10客經典套餐(含以上)，出示優惠畫面，可享9折優惠。「THE WANG」即日起到6月30日期間，內用4客套餐，出示官網活動畫面，款待法國精選紅酒1瓶。

謝師宴訂位已開跑，不僅傳達對老師感謝之情，更把握最珍貴的校園情誼。「王品牛排」自即日起至7月31日期間，平日到店內用8客套餐，出示本人學生證，其中1客將由「王品牛排」款待價值1,969元的「澳洲和牛法蘭克牛排套餐」。並為敬愛的老師獻上驚喜，老師憑教師證再獻上「主廚私房菜」1份。(活動內容以品牌說明為準)

喜歡更多人一起熱鬧聚會，「西堤牛排」也從即日起到7月31日期間，同步推出畢業聚餐優惠，到店內用10客經典套餐(含以上)，出示優惠畫面，就享整桌9折優惠。還可嘗鮮新上市的「威靈頓牛排」，主廚嚴選油花緻密、口感軟嫩適中的法蘭克牛排，裹上濃郁的松露蘑菇醬，外層包裹酥皮再經高溫烘烤，完美鎖住肉汁，一口咬下，酥香十足。

台中頂級牛排「THE WANG」是許多商務人士、饕客慶生、聚會首選，即日起到6月30日，到店內用4客套餐，出示官網活動畫面，侍酒師將款待法國知名酒莊精選紅酒佐餐，深櫻桃紅酒液，洋溢黑醋栗、黑莓濃郁豐滿香氣，餘韻悠長，正適合搭配明星經典「乾式熟成28天美國prime等級丁骨牛排」一嚐紐約客的口感及多汁的菲力，也推薦與「肉的藝術品」之稱的「日澳和牛」一同享用。

同時還可享用「THE WANG」季節限定的「西班牙最高等級伊比利豬生火腿佐台灣雲林白蘆筍」，伊比利豬生火腿經48個月熟成，展現美麗的大理石紋油花，由侍餐師桌邊現刨，搭配清爽淡雅的白蘆筍，成就視覺與味蕾的多重滿足(單點價680元，10%服務費另計)。

王品 紅酒

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