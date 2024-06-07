每天都想Chill一下！十款無酒精飲品 盡情享受暢飲時刻

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無酒精飲品滿足想喝酒的慾望！

下班心情好blue，想喝點酒解悶，又擔心宿醉隔天會爬不起來嗎？這幾年無酒精飲品越來越受到歡迎，和一般常見的酒類風味幾乎一樣，卻不含任何酒精成分，不論是在派對、聚會或是酒吧，喝一杯「無酒精飲品」，既能沈浸在歡樂的氛圍中，又能擺脫宿醉困擾，深受不少人喜愛。

近年來，國外興起「無酒精」風潮，根據國際葡萄酒與烈酒調查機構（IWSR，International Wine and Spirits Research）在2022年無酒精及低酒精的研究指出，在澳洲、英國和美國等10個關鍵市場中，無酒精及低酒精等產品數量年成長7%以上，到2024年預期消費量將增長31%，年輕世代更成為無酒精市場的消費主力，而隨著Z世代即將占全球人口1/3，不少品牌也紛紛推出無酒精飲品，可見無酒精市場的潛力不容小覷。



今年四月登場的全球最大音樂節Coachella，也首次邀請加州無酒精品牌加入，而許多廣為人知的米其林餐廳，也長期響應無酒精搭餐，達到品嚐美食與維持健康的雙重目標。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查最受歡迎的十款無酒精飲品，讓您零負擔的大口暢飲，一起來看看有哪些熱門的無酒精飲品，今晚選上一杯好好Chill一下吧！

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No.1 無酒精調飲

在所有無酒精飲品中，聲量最高的就是無酒精調酒，又稱為Mocktail（仿製調酒）。一款好喝的無酒精調酒，必須兼顧季節性、調配技術與風味的平衡。無酒精調酒大多是以茶、果汁、發酵液、蒸餾液、辛香料或食用鹼為基底，模仿雞尾酒口感，來製作出的無酒精飲品，既有調酒的口感，卻沒有任何酒精成分，受到許多喜歡品評精緻飲料，又不想被酒精束縛的人所青睞。

在電影中，常出現插著鳳梨角、櫻桃和小雨傘的雞尾酒，它就是鳳梨可樂達，是一款超適合炎炎夏日，又很有果汁感的一款飲品。台灣鳳梨果肉多汁美，曾是出口值最高的水果，台灣知名手搖飲料CoCo特別選用台灣鳳梨，推出零酒精的新品「鮮鳳梨可樂達」，使用HPP超高壓技術，在低溫高壓下打敗果汁會孳生的細菌微生物，既不會破壞蔬果中原有的營養素，又高效保存當季鮮採南台灣金鑽鳳梨的香甜風韻，以金鑽鳳梨加入特調的椰奶打成冰沙，再添加椰果增加口感，讓人瞬間感受到沁涼的香甜熱帶滋味，滿足上班族想喝雞尾酒的慾望，又能快速達到消暑功效。

No.2 無酒精啤酒

炎熱的夏天，不少人都喜歡來杯啤酒消暑，近幾年「無酒精啤酒」竄起，成為許多不愛買醉族群的首選。釀造無酒精啤酒的方法很多，但大部分都是將常規啤酒去除酒精製成。去除了方式包括：加熱啤酒，讓酒精揮發、加入糖等添加物調整味道。無酒精啤酒不僅保留啤酒的的麥芽香氣，還帶有清新的氣泡感，不僅口感還原度高，熱量較低、不侷限場合，也有人用無酒精啤酒來戒除酒精。

在無酒精啤酒中，「海尼根 0.0 零酒精啤酒」受到不少網友好評，「還原度很高，而且很爽口」、「喝起來真的就是啤酒」、「上次不期待的喝，結果好喝爽度和啤酒真的一樣」。

No.3 無酒精紅葡萄酒

適當的飲用紅酒有益身體健康，至今已經有許多科學實驗證實這個說法，為什麼呢？因為紅酒中的抗氧化成分，能使罹患心血管疾病、第二型糖尿病及死亡的風險降低。紅酒無論含不含酒精，多酚含量都是相同的，無酒精紅酒採用原先紅酒發酵，陳釀過程，才會產生對人體有益的多酚、單寧酸、白藜蘆醇，而這些正是未經釀造的葡萄汁裡面沒有的。

「UNIVERS DRINK無酒精紅酒」擁有歐盟最高品質認證，獲得不少網友推薦和喜愛，「有項認證，很適合孕婦、酒精不耐症的人嘗試」、「跟葡萄汁比起來多了很多營養成分，很推薦飲用，重點是熱量不高」。

No. 4 無酒精白葡萄酒

沒有酒精的葡萄酒，等於葡萄汁嗎？口感上的風味可能因人而異，但營養價值絕對是大不相同的。白酒和紅酒同樣都屬於葡萄酒，使用葡萄酒釀造程序，再透過旋錐技術在真空下低溫除去酒精，先保留葡萄酒的揮發性風味，再從葡萄酒中去除中性酒精。口感上保留豐富口感，也留下了葡萄酒才有的多酚等營養物質。

無酒精白葡萄酒，常帶著新鮮水果香氣，非常適合搭配口味清淡的食物，網友也評論「仍保留葡萄酒高單寧等養身礦物質的健康飲品，真的是大推特推」、「無酒精、熱量超低，但又不像是在喝果汁，喝過就會懂」。

No.5 無酒精香檳

香檳跟氣泡酒都是葡萄酒釀製而成，加上色澤接近，所以很多人經常將兩者搞混，但其實兩者存在著不小差異。香檳的釀製方法，比氣泡酒繁雜許多，且氣泡酒是一種富含碳酸的酒精飲料，發泡性葡萄酒的統稱，而香檳的制定條件相當嚴格，必須要在法國北部香檳區所生產的才能稱為「香檳」。

網友也特別推薦來自法國最古老酒廠之一的「Barton & Guestier」所推出的無酒精香檳氣泡酒，採用傳統方法釀製，入口時就能感受花香與果香融合的濃郁精彩，不論是當佐餐酒或是搭配甜點都相當適合，「在慶祝的時候，真的很適合來一瓶無酒精的香檳」。

No.6 無酒精威士忌

威士忌的豐富風味，讓許多人沈迷其中無法自拔。製作無酒精威士忌，有兩種常見方式，一個是傳統烈酒蒸餾法，另一個是浸漬法。為了模仿威士忌的陳年色澤，有些無酒精威士忌會在橡木桶中放置一段時間。號稱是全世界第一款無酒精威士忌，來自巴拿馬一間酒廠推出的「ArKay」，它擁有麥芽威士忌的香氣、風味和口感，但因為不含酒精，所以不會有一般威士忌的辣口感覺。

除了瓶裝無酒精威士忌，春芳號也推出新品「威士忌奶茶」，使用招牌奶茶/拿鐵作為基底，搭配0酒精的威士忌，讓味蕾享受到多層次的風味，是認真上班時的解壓好物，網友分享「好適合憂鬱的星期一」、「有奶酒的香氣但又不會喝醉」、「適合社畜的奶茶」、「上班時間可以集體開喝了」。

No.7 無酒精氣泡酒

入口時有綿密細緻的泡泡，伴隨著碳酸的舒暢感，讓氣泡酒在酒類中一直是獨特的存在，特別是慶祝活動上，專屬氣泡酒的「啵」聲響，被視為炒熱氣氛的最佳選擇！想要營造派對感，又不想喝到茫，無酒精的氣泡酒，就是滿足需求的好選擇。水果的香氣加上細膩的氣泡，最適合在慶祝、娛樂之餘，拿來享用。

網友也推薦Surely的無酒精氣泡玫瑰酒，無麩質、無酒精，非常適合素食者飲用，使用索諾瑪和蒙特雷地區的優質葡萄，透過真空蒸餾技術將酒精去除，酸度偏高，酒體細膩，且這款酒得過多項獎項，得到網友推薦「有桃子、百香果和草妹的酸甜，女生們一定會喜歡」、「很適合搭配餐點或是甜點食用」。

No.8 無酒精甘酒

喜歡日本文化的人，一定對甘酒不陌生，甘酒完，以日語來解釋，就是有甜味的酒。依照不同製作方式，可分為米麴甘酒和酒粕甘酒兩種，皆是經過稻米慢慢發酵所製成。據傳在江戶時代的日本人會以甘酒補充體力，因為甘酒營養豐富均衡，加上天然的發酵對身體無負擔且容易吸收，因此又被不少人譽為「喝的點滴」。用米麴釀造的甘酒，就是無酒精成分，從嬰兒、銀髮族、到孕婦都適合飲用。

其中禾乃川國產豆製所所產出的甘酒，不僅有經典原味，還有紫米、桂花、洛神等四種口味，被不少網友推薦「桂花真的超好喝」、「媲美雞湯的營養湯品，超讚」、「也很適合做消暑的特調飲」。

No.9 無酒精梅酒

梅酒是一款非常受到女生歡迎的酒款，酸酸甜甜的口感，非常適合剛接觸酒精的人飲用，再加上不少日本人認為梅子屬於「健康補給品」，因此梅酒始終有一群死忠的愛好者。為了滿足容易喝醉或開車族，也想喝梅酒慾望，於是「無酒精梅酒」就出現了，甚至在日本連續拿下八年的罐裝無酒精調酒銷售冠軍。

這款梅酒就是日本知名品牌CHOYA所推出，使用100％和歌山縣合作農場的完熟南高梅，淡淡的梅子香氣廣受好評，「真的很好喝，完全喝不出是無酒精的梅酒」、「最喜歡這種好喝，又喝不醉的飲品了，滿足想喝酒的慾望」。

No.10 無酒精琴酒

在琳瑯滿目無酒精烈酒的選項中，琴酒相當受到歡迎，不少人會說無酒精琴酒是「草本蒸餾液」，最早開始做無酒精琴酒的品牌為來自英國的Seedlip，不含酒精、無卡路里、無糖份的Seedlip，是一種把不同食材風味用蒸餾的方式萃取出來再調配而成的飲料，透明無色，只要兌上通寧水，就會迸發出如雞尾酒一般的美妙滋味。

國際米其林餐廳如「The Fat Duck」、世界第一酒吧「American Bar」以及台灣知名餐廳RAW也都選用Seedlip。Seedlip也被不少人評論，「入口是帶有木質芬芳的微氣泡感湧出」、「餐酒搭配不再是只有酒精飲品可以做選擇」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年5月15日至2024年5月13日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統