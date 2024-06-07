新生代女星Lily McInerny 化身CELINE叛逆帥女

CELINE發布由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片，此次由美國女演員Lily McInerny演繹，她在2023年因電影《棕櫚樹與電力線》（Palm Trees and Power Lines）中精湛的演出，獲得美國獨立精神獎（The Independent Spirit Awards）「最佳突破演出」提名，自新一代的女演員中脫穎而出並迅速竄升崛起，更受Heid Slimane點欽成為最新「PORTRAIT OF系列」中的謬思，並於今年一月於洛杉磯拍攝此次大片。

系列形象照中，Lily McInerny以漫不經心地叛逆優雅詮釋即將於九月上市的新品。隨著創意總監HEDI SLIMANE的鏡頭流動，Lily McInerny身穿本季最新蕾絲嵌飾針織上衣、標誌性T恤、短洋裝任意搭配寬鬆廓形的西裝外套、型格剪裁皮革外套極簡奢華且經典的CELINE單品，手拿CELINE TEEN VICTOIRE包，Lily McInerny恰如其分地詮釋優雅與率性的雙重韻味，玩轉著酷帥、優雅與女人味兼具的當代法式著裝哲學，化身最叛逆卻擁有獨特時髦品味的優雅女人。 CELINE發布由美國女演員Lily McInerny演繹的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片。圖／CELINE提供 CELINE發布由美國女演員Lily McInerny演繹的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片。圖／CELINE提供 CELINE發布由創意總監HEDI SLIMANE造型並親自掌鏡的「PORTRAIT OF系列」最新形象大片。圖／CELINE提供