經典小花台南「扎根」！北歐簡約生活感 0距離親民入手

北歐生活的簡約與高彩，總令人神往、喜愛。來自北歐的時尚品牌Marimekko僅日甫於台南南紡購物中心開設了在台第三家專門店，除了以占地近55坪且挑高3米9的的寬敞空間營造一如北歐的時髦氛圍，並帶來全台唯一販賣布料布匹的專門店與童裝，為生活添增豐富樂趣。

一旦踏入店內，店內將販售以長型布桌、販售多樣圖騰印花布匹。今年60周年的經典芬蘭小花「Unikko游霓可」印花具有桌巾、餐盤、花器、茶壺和杯具等多樣化生活選品；由此延伸而來：包含皮夾、胸針、傘具等配件，更為服裝以外，讓日常的生活有滋有味，甜美輕快。