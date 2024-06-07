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經典小花台南「扎根」！北歐簡約生活感 0距離親民入手
北歐生活的簡約與高彩，總令人神往、喜愛。來自北歐的時尚品牌Marimekko僅日甫於台南南紡購物中心開設了在台第三家專門店，除了以占地近55坪且挑高3米9的的寬敞空間營造一如北歐的時髦氛圍，並帶來全台唯一販賣布料布匹的專門店與童裝，為生活添增豐富樂趣。
一旦踏入店內，店內將販售以長型布桌、販售多樣圖騰印花布匹。今年60周年的經典芬蘭小花「Unikko游霓可」印花具有桌巾、餐盤、花器、茶壺和杯具等多樣化生活選品；由此延伸而來：包含皮夾、胸針、傘具等配件，更為服裝以外，讓日常的生活有滋有味，甜美輕快。
而日前包含藝人小S、謝雨芝也都穿上了新款Marimekko服裝，展現俏皮或青春氣息。其中小S是以白色長袖、桃紅色大型Unikko游霓可印花搭配短褲、長靴，展現夏日的都會感；謝雨芝則席地而坐，黃色厚底靴正和綠色Unikko游霓可印花托特包展現色彩的和諧感，搭配上台灣特有的便利商店、機車等生活場景，再度呼應Marimekko源自生活、融入生活、豐富生活的北歐簡約時尚。
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